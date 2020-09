Les berges en valeur

La murale des artistes Ankhone et Dodo Osé située aux angles du boulevard LaSalle et de la 1ere Avenue est l’une des plus récentes de l’arrondissement. Elle a été inaugurée en octobre l’an dernier. Tout près des berges du fleuve Saint-Laurent, l’œuvre d’une hauteur de 27 mètres représente entre autres la villégiature de Verdun.

Les artistes ont sondé la population afin de savoir ce qu’elle aimerait retrouver sur ce mur et les berges étaient indubitablement un élément que les Verdunois avaient à coeur. Le duo aura travaillé pendant 80 heures pour réaliser la peinture qui devrait rester sur le mur pendant au moins cinq ans.

Au centre de l’œuvre, on retrouve un grand personnage bleuté mystérieux. «Il est vraiment central entre les airs, la terre et l’eau, mais on ne sait pas trop si c’est un homme ou une femme. J’aime bien cette ambivalence», avait exprimé au IDS/Verdun Ankhone alors qu’il ajoutait la touche finale à l’oeuvre à l’automne.

On retrouve également deux pêcheurs qui sont des amis des deux artistes et qui habitent dans le quartier. «On aime bien que ça soit un peu anecdotique», avait alors raconté Dodo Osé.

Coup de cœur Verdun

Les deux artistes sont issus du milieu du graffiti. Ils travaillent ensemble depuis leur rencontre, il y a six ans, dans le groupe Ashop Crew. Ils font aussi parties de l’organisme à but non lucratif Kolab avec qui ils ont soumis leur projet de murale à la Ville de Montréal.

L’idée originale vient de Ankhone, mais Dodo Osé a apporté sa touche à la création. «C’était important qu’il ne vienne pas juste peindre. Au final, ça ajoute toute sorte d’éléments et ça donne une œuvre complète», précise Ankhone.

Ce n’est pas la première fois que les artistes font de l’art mural à Verdun. On retrouve sur la rue de Verdun, à l’angle de Woodland, une œuvre de Ankhone tandis que celle de Dodo Osé se retrouve dans le stationnement du Centre d’éducation des adultes Champlain de la rue Argyle.

C’est en partie à cause de la proximité avec les gens et de leur gratitude que les artistes aiment revenir peindre à Verdun. Alors qu’ils peignaient cette murale, les gens du quartier s’arrêtaient fréquemment pour discuter avec les artistes.

Cette murale de Verdun est une collaboration entre l’arrondissement, la Société d’histoire et de généalogie de Verdun ainsi que plusieurs résidents. Elle a été faite avec le Groupe Timbercreek et le Syndicat des copropriétaires La Promenade, les deux immeubles impliqués pour cette création.

Montréal compte plus d’une centaine de murales, dont 26 réalisées en 2018 grâce au Programme d’art mural (PAM) de la Ville auquel Ankhone et Dodo Osé ont participé. Selon eux, les murales sont si populaires dans la métropole puisqu’elle suit la tendance mondiale pour ce type d’art.