MINI Clubman JCW 2020: faire sensation 

FRANCFORT, Allemagne – Les versions JCW – pour John Cooper Works – sont les versions les plus performantes des modèles MINI. John Cooper est un ingénieur britannique qui est devenu célèbre dans l’histoire de la Formule pour avoir créé la première monoplace avec un moteur en position centrale-arrière. Il a par la suite prêté son nom aux modèles les plus performants de la gamme MINI.

Mais aux yeux de bien des amateurs, ces moteurs manquaient un peu de puissance.

MINI a décidé de remédier à ce problème en 2020 en dotant les modèles Clubman (et Countryman) d’un nouveau moteur beaucoup plus puissant qui passe de 228 à 301 chevaux. Chronique d’une sportive qui se découvre une nouvelle vocation.

Style renouvelé

Greffer un cœur d’athlète à une voiture impose certaines modifications. Les 301 chevaux demandent un apport en oxygène plus grand. Mini a habillé le pare-chocs avant d’un nouveau séparateur, de prises d’air plus imposantes et d’un refroidisseur supplémentaire – afin de maintenir le moteur et les freins à une température idéale pour la haute performance.

Cela passe aussi par un nouvel échappement avec un grondement basse fréquence à deux sorties de 95 mm qui sera de la musique à vos oreilles.

Étant 10 mm plus large qu’auparavant, cet échappement n’est pas seulement beau, mais il offre un son avec un retour de turbo qui rappelle un peu le son des voitures de rallye.

Il faut aussi mieux freiner avec des étriers fixes à quatre pistons à l’avant et à l’arrière assurant une puissance de freinage homogène même en cas d’utilisation intensive.

Vous avez aussi le choix de roues de 18 pouces de série ou 19 pouces en option. Parmi les caractéristiques spécifiques à la version JCW, citons la peinture contrastante optionnelle rouge pour le toit et les caches de rétroviseurs, un design individuel pour les custodes et le logo John Cooper Works sur la calandre et le hayon. L’entrée d’air centrale présente une structure en nid d’abeille. Une croix rouge divise la nouvelle calandre.

Finition sportive

Enveloppée dans des sièges sport et confortables, la Mini Clubman JCW offre une bonne dose d’éléments de sécurité comme un avertisseur de collision avec assistance au freinage d’urgence en ville, l’aide au stationnement, le régulateur de vitesse adaptatif et la reconnaissance des panneaux de signalisation. Vous pouvez également opter pour un système de navigation avec un grand nombre d’options d’infodivertissement aux services en ligne et une application pour votre cellulaire ainsi que l’utilisation d’Apple CarPlay.

Plaisir coupable

Tout l’intérêt de ce véhicule réside dans la mécanique. MINI a emprunté à BMW la mécanique 4 cylindres 2,0 litres turbo qui se trouve sous le capot du modèle X2 M35i. Les chiffres font un grand bond en avant. La puissance passe de 228 à 301 chevaux, 73 chevaux de plus et le couple de 236 à 331 lb-pi. Tout cela via le système 4 roues motrices et la transmission automatique à huit rapports. Vous allez maintenant franchir les 100 km/h en moins de 5 secondes et serez capable de pousser la note jusqu’à 250 km/h.

La structure très rigide, la carrosserie abaissée de 10 mm, la configuration de suspension plus rigide avec nos pneus en option de 19 pouces et le rouage intégral assurent de vous garder bien planté au sol. Un véhicule qui a maintenant les moyens de ses ambitions.

Forces

Amusante et puissante

Tenue de route

Style accrocheur

Faiblesses

Fiabilité inconnue

Peu de coffre avec 4 passagers

Pas de boîte manuelle

