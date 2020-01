Comment éviter les pannes de batterie en hiver

Difficile de plus mal commencer la journée que d’avoir une voiture qui ne démarre pas… Aline Albert, propriétaire de OK Pneus Laval, nous explique comment éviter la redoutable panne de batterie en hiver.

Quels sont les effets du froid sur les batteries de voiture?

Le froid entraîne une plus grande demande pour les batteries, qui forcent davantage pour faire démarrer les véhicules, surtout lorsqu’on fait fonctionner en plus les accessoires électriques comme le chauffage et le dégivrage. Cela accélère leur usure et, si elles sont déjà vieilles, cela peut causer des problèmes de démarrage.

Comment peut-on savoir si une batterie est usée?

La corrosion liée au temps, à l’humidité ou aux chocs de débris rencontrés sur la route laisse un dépôt verdâtre sur la batterie. Cependant, il n’est pas toujours visible à l’œil nu, d’autant plus que certains modèles d’auto ne permettent pas un accès facile à la batterie. Le mieux est de demander l’avis d’un garagiste.

«Contrairement aux idées reçues, l’été est plus dangereux pour la batterie des voitures que l’hiver, car la surchauffe l’abîme davantage que le froid.» Aline Albert, propriétaire de OK Pneus Laval

Comment prévenir une panne de batterie?

Une batterie a une durée de vie d’environ cinq ans, mais il faut la faire vérifier avant chaque hiver et procéder au nettoyage régulier des bornes. Quand on arrive aux alentours de ce seuil, il est préférable de la faire changer pour prévenir tout désagrément. Il est bon aussi de savoir que les courts trajets répétés abîment davantage la batterie que les longs. Donc, si on utilise sa voiture pour de courts trajets, il faut être encore plus vigilant.

Que faire en cas de panne?

Il faut faire un survoltage avec l’aide de quelqu’un qui branche sa voiture à celle qui est en panne. Cette opération fait redémarrer le véhicule, mais cela ne résout pas les défaillances de la batterie, il faut quand même se rendre rapidement chez un garagiste, car ce problème risque de se répéter.

Y a-t-il des marques de batterie à privilégier?

Les fabricants InterState, East Penn et Napa produisent des batteries de qualité qui durent plus longtemps. Il est aussi judicieux de consulter un garagiste qui, comme OK Pneus, offre une garantie couvrant le client dans tout le pays, quel que soit l’endroit où il tombe en panne.