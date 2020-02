Incontournables de La Havane pour passionnés d’histoire

Choisir parmi les joyaux architecturaux de La Havane n’est pas tâche facile. La capitale cubaine a récemment célébré son 500e anniversaire, et il y a plus de 900 sites d’importance historique juste dans Habana Vieja, son vieux quartier, nommé patrimoine mondial de l’UNESCO. Que vous soyez fasciné par le style baroque, néoclassique, Art déco ou moderne, vous serez servis. On y trouve l’esthétique éclectique reflétant des influences espagnoles, françaises, américaines ou autres. Considérez les sites suivants comme des points de départ.

1. Gran Teatro de La Habana Alicia Alonso

Ce grand théâtre néo-baroque est célèbre pour ses détails extravagants, y compris les sculptures de l’artiste italien Giuseppe Moretti. La scène est quant à elle la maison du Ballet Nacional de Cuba. Le bâtiment intègre ce qui était autrefois le Teatro Tacón, un opéra ouvert en 1838. Récemment rénové, il a rouvert ses portes en 2016 pour redevenir le haut lieu des arts et spectacles de La Havane.

2. El Capitolio

Lors de sa construction dans les années 1920, El Capitolio était le symbole de la grande ambition du gouvernement, avec un prix tout aussi démesuré: 17 millions de pesos (environ 22,5 M$). Comparée à la fois au Capitole de Washington et au Panthéon de Paris, la structure somptueuse est l’un des attraits touristiques les plus populaires de la ville. Le dôme de près de 92 mètres (300 pieds) de haut brille de nouveau. Du plaqué or a été ajouté durant la récente restauration méticuleuse pour le 500e anniversaire de La Havane.

3. Hotel Nacional de Cuba

L’hôtel le plus emblématique de La Havane est également un monument national, dont la liste d’invités inclue des légendes, allant des mafieux aux célébrités, comme Frank Sinatra, Ava Gardner et Fred Astaire pour ne nommer que ceux-là, en passant par les politiciens. L’un des bars porte d’ailleurs le nom de l’ancien premier ministre britannique Winston Churchill. Construit en 1930, le bâtiment Art déco de 483 chambres est pratiquement impossible à manquer. On le reconnaît entre autres à sa taille gigantesque, à ses tourelles imposantes de style mauresque ainsi qu’à son belvédère au sommet d’une colline qui surplombe la côte du Malécon.

4. Castillo de la Real Fuerza

Quelques décennies après sa fondation, La Havane est devenue le plus grand port de la région. Son emplacement privilégié en faisait une importante escale pour les navires à destination et en provenance du Nouveau Monde. Se protéger des pirates était donc crucial. C’est pourquoi le Castillo de la Real Fuerza a été construit à partir de 1558. Aujourd’hui, le Château de la Force royale est considéré comme la plus ancienne forteresse encore debout des Amériques. Situé près de la Plaza de Armas, où la ville a été fondée, il abrite aujourd’hui le musée naval Museo de Navegación.

5. Catedral de La Habana

Complétée en 1777, la cathédrale aussi connue comme celle de San Cristóbal, demeure la star des attraits touristiques de Habana Vieja (Vieille-Havane), dominant Plaza de la Catedral, une des cinq principales places publiques. Elle se démarque par son extraordinaire beauté baroque cubaine, avec des fioritures architecturales et deux clochers au design distinct. Elle fut un des lieux de sépulture de Christophe Colomb, avant que ses restes ne soient transférés en Espagne.

6. Museo de la RevoluciónCe musée raconte non seulement l’histoire, en mettant l’accent sur la révolution cubaine, mais elle s’y est écrite. Le bâtiment, ouvert en 1920, a servi de palais présidentiel jusqu’en 1959. Des trous de balle de la tentative d’assassinat de Fulgencio Batista, en 1957, subsistent dans les murs. C’est également l’endroit où Fidel Castro a prêté serment en tant que premier ministre, deux ans plus tard. Au-delà des artefacts militaires, les points d’intérêt architecturaux incluent le Salón de los Espejos (Galerie des miroirs), un clin d’œil au château de Versailles.

