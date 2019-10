La pénurie de main-d’œuvre qui sévit présentement au Québec est plus importante que jamais. Dans ce contexte, visiter l’Événement Carrières peut être une bonne idée.

Aujourd’hui et demain, plus de 250 entreprises seront présentes à l’Événement Carrières, le plus important salon de l’emploi de Montréal, pour offrir pas moins de 10 000 emplois.

Les dernières données recueillies auprès des entreprises exposantes au salon de l’emploi révèlent que 61% d’entre elles chercheront à convaincre les séniors de retourner au travail.

Quant aux profils étudiants, ils seront recherchés par 58% des employeurs. Et, fait intéressant qui signifie que la société est de plus en plus inclusive, 42% des entreprises souhaitent recruter des personnes handicapées.

Il y aura des employeurs provenant de nombreux secteurs de l’économie: finance, assurance, centres d’appels, commerce de détail, fonction publique, hôtellerie, restauration, manufacturier, santé et services sociaux.

«Selon un sondage réalisé auprès de nos exposants, on observe une tendance marquée chez les entreprises à vouloir faire plus qu’offrir un salaire compétitif à leurs employés. Une variété d’idées originales pour attirer, motiver et garder les employés seront proposées», souligne Éric Boutié, fondateur et président de l’Événement Carrières.

Plus que jamais, les employeurs tenteront de charmer leurs futurs employés en offrant des espaces de jeu, des salles de repos, des massages durant les heures de travail, un gym, des séances d’activités sportives en équipe, des services de traiteur, des tables de travail ergonomiques, un remboursement de 50% des frais de titres de transport collectif, etc.

Ce sont des exemples qui font partie du lot d’idées originales pour attirer, motiver et garder les employés.

D’autres entreprises demeureront traditionnelles dans leur approche de séduction, mais seront tout aussi efficaces en offrant des fonds de pension très avantageux et des régimes d’assurance pour toute la famille.

Faire rayonner l’entrepreneuriat

La compagnie Credo et la Banque de développement du Canada (BDC) présentent une série d’événements gratuits sur le mouvement B Corporation.

La «B Corp» est une certification octroyée aux sociétés commerciales répondant à des exigences sociétales, environnementales, de gouvernance et de transparence envers le public.

Le 30 octobre 2019 et le 29 janvier 2020 se tiendront des conférences où on pourra en apprendre plus sur la B Corp.

Des ateliers seront également offerts le 27 novembre 2019 et le 26 février 2020 afin de guider les intéressés dans leurs premiers pas vers la certification.

À la BDC, au 5 Place Ville-Marie