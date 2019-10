Vous aimeriez décrocher un diplôme qui vous permettrait d’obtenir un emploi cadrant avec vos passions? Voici 10 programmes prometteurs.

1. Aquiculture

Cette formation vous apprendra à installer des structures d’élevage de saumons et de moules en mer et à préparer les produits en vue de leur mise en marché.

2. Assistance à la personne à domicile

Devenez un auxiliaire familial –un rôle essentiel dans notre société!– en apprenant à dispenser des soins et des services d’assistance à des personnes ayant des incapacités physiques ou mentales ou des difficultés familiales.

3. Calorifugeage

Avec ce programme, vous pourrez entre autres interpréter des plans et des devis, appliquer des notions de mécanique du bâtiment, installer des isolants et fabriquer des pièces de revêtement.

4. Chaudronnerie

Cette formation vous permettra notamment de mobiliser un chantier, d’ériger des composants et de faire des travaux d’entretien sur des équipements industriels.

5. Électromécanique de systèmes automatisés

Si vous aimez la technologie, alors vous serez heureux d’apprendre le fonctionnement et l’entretien d’équipements de production automatisée dans un contexte de qualité totale et de changements continus.

6. Dessin de bâtiment

Cette formation qui combine la technologie et le dessin vous outillera pour réaliser à l’ordinateur des plans d’architecture, de structure et de mécanique du bâtiment ainsi que des plans d’ensemble d’un immeuble résidentiel ou commercial.

7. Installation et fabrication de produits verriers

Cette formation vous permettra d’interpréter des plans pour réaliser des assemblages en bois, en plastique, en métal et en verre et de fabriquer et d’installer des portes et des fenêtres.

8. Mécanique marine

À titre de mécanicien de marine, vous serez un spécialiste des salles des machines du transport par voies navigables capable de réparer et d’entretenir toutes les pièces de différents types de moteurs marins.

9. Montage de structures en aérospatiale

Ce programme vous permettra d’acquérir les compétences et les habiletés nécessaires pour fabriquer et réparer des pièces d’aéronefs et pour appliquer les techniques d’assemblage propres à l’aérospatiale, un domaine d’avenir au Québec!

10. Tôlerie de précision

Si vous avez le souci du détail, vous aimerez apprendre à travailler sur des machines de formage, à créer et à tracer des patrons, à façonner et à assembler des pièces de métal et à exécuter des travaux sur le métal en feuille, par exemple.

Ce ne sont là que quelques exemples de formations professionnelles peu connues, mais essentielles à l’économie du Québec.