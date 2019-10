Une demande croissante pour les talents numériques qualifiés

Avec le virage numérique des entreprises, la pénurie de main-d’œuvre qualifiée se fait de plus en plus sentir dans le domaine des technologies de l’information et de la communication (TIC).

Vous voulez une carrière stimulante dans un secteur qui évolue à la vitesse grand V? Considérez ces spécialités qui sont à l’heure actuelle très prisées au Québec!

1. Chef de projet web

Il supervise des techniciens, des rédacteurs numériques et des fournisseurs durant le développement ou la refonte de sites internet et intranet.

2. Ingénieur logiciel

Il conçoit, évalue et intègre des applications, des logiciels, des environnements techniques, des systèmes d’exploitation, des bases de données et des logiciels de télécommunication.

3. Analyste-programmeur web

En utilisant des langages de programmation divers, il écrit, teste et intègre le code informatique d’applications, de logiciels de systèmes d’exploitation et de logiciels de communication.

4. Administrateur de système

Ce technicien informatique établit, entretient et optimise des réseaux locaux d’entreprises, des réseaux étendus et des réseaux d’ordinateurs centraux. Il met également en place des sites internet et intranet ainsi que des logiciels de serveurs.

1970 Les deux technologies ont été développées séparément jusqu’aux années 1970. L’expression «technologies de l’information et de la communication» (TIC) a été adoptée pour refléter la convergence de ces deux types de technologies et des industries associées.

Ces professions vous intéressent? Visitez le site emploiquebec.gouv.qc.ca et plus précisément le volet «information sur le marché du travail» où vous retrouverez les perspectives d’emploi et la description des métiers liés aux TIC qui sont en demande partout au Québec.