Conseils pour que vos activités de réseautage portent fruit

Avoir des contacts est primordial quand on cherche un emploi. Or, comment réseauter efficacement? Voici quelques conseils pour un réseautage réussi.

Avant l’activité de réseautage

Faites vos devoirs: avant de vous rendre à une activité de réseautage, renseignez-vous sur l’événement, les invités d’honneur et les participants, puis faites une brève recherche (grâce aux médias sociaux, notamment) sur ceux que vous aimeriez rencontrer. Déterminez également vos besoins et fixez-vous des objectifs réalistes concernant l’activité. En outre, préparez un discours de présentation qui vous mettra rapidement en valeur. Enfin, n’oubliez pas d’apporter une bonne quantité de cartes professionnelles.

Pendant

Au cours de l’événement, adoptez une attitude positive et allez à la rencontre des gens. Abordez-les en vous demandant comment vous pourriez les aider plutôt qu’en pensant à ce que vous-même pourriez obtenir. Ainsi, intéressez-vous d’abord à eux et posez-leur des questions pertinentes (sur leur domaine d’activité, leurs besoins, etc.). Veillez toutefois à ne pas les accaparer – discutez une quinzaine de minutes environ. Par la suite, prenez des notes sur les cartes professionnelles afin de vous souvenir des personnes, de leurs besoins et de l’événement où vous les avez rencontrées.

Même en contexte de pénurie de main-d’œuvre, il est primordial d’élaborer une stratégie d’approche axée sur les besoins de l’employeur et de l’entreprise.

Après

Faites un suivi, idéalement dès le lendemain: envoyez un courriel de remerciement aux gens avec lesquels vous avez discuté et utilisez leurs besoins, le cas échéant, comme prétexte. Par exemple, si quelqu’un cherchait un bon designer d’intérieur et si vous en connaissez un, envoyez-lui ses coordonnées. Surtout, maintenez le contact afin d’entretenir votre réseau: partagez un article intéressant ou une offre d’emploi, invitez la personne à d’autres activités de réseautage, etc.