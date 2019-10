Santé

Malade au boulot

Un sondage d’Accountemps révèle que près de 9 employés sur 10 vont travailler lorsqu’ils sont malades. L’étude dévoile également que 89 % des professionnels canadiens ont admis s’être rendus au moins quelques fois au bureau alors qu’ils présentaient des symptômes du rhume ou de la grippe. Et que, de ces professionnels, 27 % se rendent toujours au bureau, même lorsqu’ils se sentent mal. Les raisons de cela? Plus de la moitié (54 %) des professionnels qui se rendent au bureau lorsqu’ils ont le rhume ou la grippe le font parce qu’ils ont trop de travail à accomplir, et 33 % ne veulent pas utiliser une journée de congé de maladie.

Recherche d’emploi

Trouver un emploi quand on vieillit

Dans sa série Vers l’emploi, La Passerelle, un centre d’emploi et de transition de carrière, propose l’activité Le marché du travail et l’employé de plus de 40 ans. À l’occasion de cette causerie, les participants seront invités à découvrir des outils pour retourner sur le marché du travail et se démarquer après l’âge de 40 ans. Le 7 novembre, de 19 h à 20 h 30, à la Grande Bibliothèque de Montréal.

Taux de chômage

4,8% Le Bulletin sur le marché du travail au Québec présente ses données de septembre 2019: l’emploi est en hausse (+13 600) et le taux de chômage est aussi en hausse (à 4,8 %).

Cela s’explique par une augmentation plus importante de la population active (+23 000).

L’analyse par groupes d’âge montre que c’est l’emploi des 15 à 24 ans qui a le plus augmenté (+2,3 %).