Cinq endroits où organiser un lac-à-l’épaule

Un lac-à-l’épaule est une réunion d’équipe qui est habituellement tenue dans un lieu isolé, naturel et vivifiant. Voici des adresses pour vivre des expériences nichées.

Pour les amateurs de bons vins

Déjà connu pour ses suites spacieuses et modernes, ses 12 salles de conférence et son site de villégiature installé sur les berges du lac Dupuis, Estérel Resort offre de multiples possibilités à qui souhaite y organiser une réunion d’affaires ou tout autre événement du genre. Le clou de la soirée? L’immense cave à vin du Bistro à Champlain – une des mieux garnies au Québec avec ses quelque 20 000 bouteilles –, qu’on peut visiter avant de se prêter au jeu de la dégustation.

39, boul. Fridolin-Simard, Estérel • esterel.com

Traditions méconnues

En plus de constituer une véritable œuvre architecturale, l’Hôtel-Musée Premières Nations est unique grâce à un savant mélange de tradition et de modernité. Les groupes peuvent profiter de forfaits clé en main incluant gastronomie et activités culturelles, comme une visite de la maison longue nationale Ekionkiestha’, véritable voyage au cœur du mode de vie des Wendat. En outre, le restaurant La Traite, où les produits du terroir sont à l’honneur, dispose d’un salon privé idéal pour les rencontres d’affaires.

Info: 5, place de la Rencontre, Wendake

tourismewendake.ca

Expérience gourmande

Manger sur une terrasse en hiver? C’est bel et bien ce que propose le restaurant Savo, avantageusement situé en plein cœur du marché public de Sherbrooke et à deux pas du lac des Nations. Durant la saison froide, il est possible de réserver la terrasse – recouverte d’une tente chauffée, bien entendu – pour déguster en groupe une fondue bien particulière, puisqu’on fait cuire la viande dans de grandes cuves de bouillon plutôt qu’à la table.

Info: 720, place de la Gare, Sherbrooke

savoresto.com

Amoureux de chasse et pêche

Une auberge en bois rond aux installations modernes et confortables, une pourvoirie de 81 km2 habitée d’orignaux, d’ours noirs et de castors, comptant 32 lacs, et une expérience gastronomique inspirée de la forêt boréale : voilà ce qu’on trouve à la Pourvoirie du lac Moreau, dans la région de Charlevoix. Accessible hiver comme été, l’Auberge du Ravage peut même se charger d’organiser des activités de consolidation d’équipe sur mesure, par exemple une partie de hockey.

Info: coordonnées GPS 47° 55′ 51 » N

70° 40′ 27 » O, à 2 heures de Québec

lacmoreau.com

Dormir dans un couvent

L’ancienne résidence d’été des Sœurs des Saints Noms de Jésus et de Marie offre un cadre particulièrement zen où organiser ateliers, séminaires et colloques. Entourée d’un domaine privé de 16 hectares et bordée par le lac Raymond, la Villa du lac – c’est son petit nom – a été entièrement rénovée en 2014. La grande salle multifonctionnelle avec vue sur le lac a été pensée pour accueillir tant des réunions que des séances de réflexion stratégique, voire des activités de renforcement de l’esprit d’équipe.

Info: 2043, chemin de la Gare, Val-Morin, dans les Laurentides

lecouventvalmorin.ca