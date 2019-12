Apprendre les maths grâce à une application mobile

Alloprof a lancé mercredi dernier Raton des conversions, une application mobile gratuite de mathématiques destinée aux élèves de cinquième et de sixième année du primaire.

Le jeu, qui vise à aider les élèves à comprendre les mécaniques de conversion des unités de longueur, a été développé avec l’aide d’Ubisoflt Éducation. Raton des conversions a demandé un investissement de 50 000$ de la part du leader mondial de la création, de l’édition et de la distribution de jeux vidéo et de services interactifs afin d’aider Alloprof à développer cette ressource novatrice en mathématiques au primaire.

«Nous tenions à nous associer à Alloprof pour créer l’application Raton des conversions, car nous croyons fortement qu’en allégeant les difficultés éprouvées en mathématiques dès le primaire, nous contribuons au succès de l’ensemble du parcours scolaire des jeunes du Québec. Depuis son lancement en 2018, le programme Ubisoft Éducation a soutenu plus de 11 000 étudiants, du primaire à l’université, grâce à diverses initiatives et à l’implication de plus de 200 de nos employés. Et ce n’est qu’un début!» a indiqué Yannis Mallat, PDG des studios canadiens d’Ubisoft.

«Chez Alloprof, nous constatons depuis toujours que la conversion des unités est un défi pour nombre d’élèves, parfois jusqu’en cinquième secondaire.» Marc-Antoine Tanguay, porte-parole et directeur de la stratégie d’Alloprof

Comment y jouer?

Afin d’éviter le gaspillage, le joueur doit s’exercer à convertir des mesures, ce qui permet à son raton glouton de manger un maximum de nourriture dans les poubelles de la ville.

L’élève est exposé à une méthode simple et efficace qui consiste à disposer correctement les chiffres et la virgule décimale du nombre à convertir dans une matrice. Il apprend à appliquer cette méthode aux unités de longueur, puis la transpose aux autres types d’unités qu’il verra tout au long de son parcours scolaire, tant en mathématiques qu’en sciences. Près de 150 000 élèves de cinquième et de sixième année devraient bénéficier de cette application gratuite.

«En plus d’aider à surmonter l’embûche de la conversion des unités, le programme Ubisoft Éducation nous permet de bonifier notre offre sur les plateformes mobiles, d’où viennent la moitié des accompagnements que nous effectuons. L’appli Raton des conversions s’ajoute à notre gamme de jeux très utiles pour consolider les apprentissages, notamment durant les longs congés comme celui du temps des Fêtes», dit Marc-Antoine Tanguay, porte-parole et directeur de la stratégie d’Alloprof.

Ce texte est une collaboration d’Alloprof.