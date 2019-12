Le balado démystifié et expliqué

Il n’a jamais été aussi facile de se faire entendre sur la place publique. Toute personne munie d’un micro peut monter son propre balado dans le confort de sa demeure.

Or, un tel projet exige quelques notions précieuses qui sont maintenant transmises au grand public.

Magnéto a fait sa marque en réalisant des documentaires et des fictions radiophoniques indépendants diffusés gratuitement. Depuis 2016, l’entreprise de création a donné une centaine de formations à des producteurs, à des artistes et à des membres du grand public.

Les artistes guident le grand public à chaque étape de la réalisation, depuis l’idée de génie jusqu’à la dernière touche au montage audio. Les différents modules dévoilent les secrets de l’écriture audio, de la prise de son, du montage multipiste et de la mise en marché.

Magnéto ajuste ses formations en fonction de son public et se déplace aussi bien dans les écoles que dans les entreprises. Les prochaines formations auront lieu de janvier à octobre 2020. Pour connaître les dates exactes et avoir plus d’information, on peut visiter le site web de la boîte de production. Les inscriptions commencent un mois avant le début de chaque immersion.

Tant des universités que des organismes à but non lucratif proposent des formations dans le milieu de la baladodiffusion au Québec.

Balado à l’université

L’UQAM et l’Université de Montréal offrent également des ateliers à partir de l’hiver 2020. En laboratoire informatique, on s’initie aux logiciels de production sonore comme Adobe Audition, Garage Band, Audacity et Reaper.

Les enseignants couvrent la création d’une identité sonore, l’élaboration d’un calendrier de diffusion et la conception d’un fil RSS pour archiver les émissions. Il n’y a pas de formation prérequise pour s’inscrire. Les admissions sont actuellement en cours.