Un fier compétiteur des Olympiades

Le Centre de formation professionnelle des métiers de la santé (CFPMS) participera, pour une 10e année, aux Olympiades québécoises des métiers et des technologies.

La 16e édition des Olympiades se tiendra du 6 au 9 mai 2020 au Centre de foires de Québec et réunira près de 300 jeunes finalistes sélectionnés aux éliminatoires régionales, en plus de centaines d’enseignants. Les finalistes devront montrer leurs compétences professionnelles devant plus de 12 000 visiteurs.

CFPMS

Le CFPMS, situé à Kirkland, propose à ses élèves un environnement d’apprentissage entièrement destiné aux métiers de la santé.

Six laboratoires de milieux de soins y reproduisent les environnements hospitaliers, ainsi que les environnements de soins de longue durée et à domicile.

Le secteur dentaire regroupe quatre salles de traitement et trois laboratoires. Des postes de garde et de réception ainsi que des salles d’attente complètent le réalisme des installations.

À cela s’ajoutent des moyens pédagogiques stimulants où Chromebook, Google Classroom, les tableaux interactifs, les équipements de haute technologie et les mannequins de soins sont au cœur de l’enseignement.

Les Olympiades sont ouvertes à toute personne qui, au 1er juin 2019 ou après, aura été inscrite à temps complet dans un programme de formation reconnu.

Des compétences recherchées

Le centre propose quatre programmes d’études professionnelles menant à un diplôme ou à une attestation d’études professionnelles (DEP-AEP): assistance à la personne en établissement et à domicile (préposé aux bénéficiaires), santé, assistance et soins infirmiers (infirmier auxiliaire), assistance à la personne en résidence privée pour aînés (préposé aux résidents) et assistance dentaire.

La compétition

Depuis 10 ans, le centre participe aux Olympiades québécoises des métiers et des technologies dans la discipline santé, assistance et soins infirmiers. Cette année, une première épreuve de qualification a lieu à l’interne. Elle sera suivie d’une finale locale ouverte aux visiteurs en février.

Au cours de cette finale, des médailles seront remises aux trois meilleurs participants.

Les compétitions locale et provinciale représentent un défi important à plusieurs égards: entraînement, engagement et persévérance, fierté quant aux accomplissements, gestion du stress, reconnaissance par les pairs. Une aventure que la direction du CFPMS tient particulièrement à valoriser auprès de ses élèves.