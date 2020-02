Formations alléchantes dans le secteur alimentaire

Les passionnés de la gastronomie et de ses domaines affiliés peuvent se diriger vers plusieurs formations du secteur alimentaire. En voici six intéressantes à explorer.

Boucherie

Maîtriser les découpes, les transformations et les préparations requises pour que la viande se retrouve sur les tablettes d’un marché. Acquérir les habiletés nécessaires à l’entretien de l’équipement de boucherie et développer son sens du service à la clientèle.

Boulangerie

Apprendre l’art de réaliser des pains à base de levures, de levains ou de ferments, des pains de spécialité, des brioches et des viennoiseries. Confectionner différents produits au moyen de techniques précises comme le façonnage, la fermentation et le pétrissage.

Cuisine d’établissement

Découvrir une foule de techniques culinaires et multiplier ses connaissances en matière de préparation, de cuisson et de mise en place d’entrées, de plats principaux et de desserts.

Pâtisserie

Acquérir les techniques essentielles à la confection et à la décoration de desserts, de pâtisseries et de chocolats. Savoir effectuer la présentation de chaque douceur sucrée destinée à l’assiette ou à la vente.

Service de restauration

Maîtriser l’art d’accueillir les clients et de prendre les commandes. Expliquer les caractéristiques des plats au menu, conseiller adéquatement les clients dans le choix de leurs vins et boissons et gérer l’encaissement des sommes dues.

Sommellerie

Apprendre à conseiller la clientèle sur les vins et les spiritueux, de même qu’à conserver et à présenter chaque boisson selon les règles d’usage.

Pour obtenir plus de détails sur les formations professionnelles offertes dans le secteur alimentaire au Québec, visitez inforoutefpt.org.