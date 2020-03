Réussir son entrevue téléphonique

Vous êtes à la recherche d’un travail et vous avez envoyé votre CV à des employeurs potentiels? Vous êtes impatient de recevoir un appel? Pour mettre toutes les chances de votre côté lors du premier contact téléphonique, lisez les conseils suivants.

Se préparer

Prévoyez le coup en effectuant quelques recherches sur chacune des entreprises auxquelles vous envoyez votre CV. Prenez des notes – que vous aurez à portée de main le moment venu –, qu’il s’agisse de phrases pour vous vendre, de questions, etc. En outre, conservez votre CV à proximité et assurez-vous que votre téléphone soit toujours allumé et chargé.

Pour atténuer son sentiment d’incertitude à la fin de l’entrevue téléphonique, il ne faut pas hésiter à se renseigner sur les étapes suivantes du processus d’embauche.

Être disposé

Vous êtes contacté par courriel pour une entrevue téléphonique à une heure précise? Rafraîchissez-vous la mémoire en relisant l’offre d’emploi et en vous informant sur la compagnie, puis, l’heure venue, installez-vous dans un endroit tranquille pour discuter.

Vous recevez un appel à l’improviste? Si vous êtes dans des conditions favorables, décrochez sans hésiter. Autrement, laissez agir votre boîte vocale et rappelez plus tard ou décrochez et demandez à l’interlocuteur s’il peut vous appeler à un autre moment de la journée.

Être attentif

Écoutez bien le recruteur ou votre employeur potentiel et ne l’interrompez pas. Profitez du fait que vous ne le rencontrez pas en personne pour prendre des notes, et impressionnez votre interlocuteur en utilisant ces informations plus tard au cours de l’appel.