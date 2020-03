Pourquoi et comment rédiger une lettre de démission?

Vous avez décroché le travail de vos rêves ou souhaitez quitter votre poste actuel pour relever de nouveaux défis? Vous devez présenter votre démission à votre employeur en rédigeant une lettre officielle. Mais pourquoi et comment?

Le pourquoi

Remettre une lettre de démission permet d’annoncer son départ, et ce, avec professionnalisme. La date de départ doit y être clairement indiquée, de même que le préavis offert, de sorte qu’il n’y ait aucune ambiguïté possible. De plus, une lettre soigneusement construite contribue à laisser une bonne impression de son passage dans l’entreprise.

Votre employeur actuel pourrait agir à titre de référence au cours des prochaines années, alors vaut mieux conserver une attitude professionnelle.

Le comment

En plus d’inclure les informations de base (nom, adresse, employeur, etc.), cette lettre doit comporter une courte mise en situation. Il faut préciser la date et la cause de son départ (nouvelle possibilité d’emploi, retour aux études, déménagement, raisons personnelles, etc.). Surtout, il faut éviter de se «vider le cœur» en dénigrant ses collègues ou les conditions de travail.

Il est aussi de mise de remercier son patron pour l’expérience acquise et d’indiquer la durée de son préavis (en général deux semaines). Enfin, il faut noter la date de remise de la lettre, puis la signer. Elle ne devrait pas faire plus d’une page.