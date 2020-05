Des étuis compostables fabriqués au Québec

Mellow conçoit des étuis pour téléphone intelligent 100 % biodégradables. Tour d’horizon de cette société québécoise qui fait la promotion de la consommation verte.

Depuis quelques années, les consommateurs tentent de réduire au maximum leur consommation de plastique. Mais les produits de consommation tels les étuis à cellulaire s’accumulent encore souvent dans les tiroirs. C’est pour tenter de changer les choses que des entreprises telles que Mellow arrivent sur le marché.

«On en est à cette ère, explique Simon Hartle, fondateur de la PME. Il y avait une forte demande pour ce genre de produits verts, c’est pourquoi nous avons décidé, il y a un an, de lancer une collection d’étuis à cellulaire 100 % biodégradables.»

Alors que les citoyens réfléchissent à leur consommation, les industriels en font tout autant. «Mellow fait partie du groupe Distribution Axessorize qui fabrique des produits à base de plastique. En 2019, on a décidé de faire notre part en prenant un virage vert. On a réduit l’utilisation de plastique dans chacun de nos emballages de manière importante en plus de sortir une marque de produits compostables», précise M. Hartle.

L’étui

Les étuis sont distribués aux États-Unis et au Canada : on les trouve dans plus de 2 400 points de vente. «Notre point fort est d’amener l’expertise d’un manufacturier d’accessoires à un produit vert», souligne le fondateur. Les détaillants comme Best Buy, Bureau en Gros et Walmart ainsi que des opérateurs comme Vidéotron vendent donc les étuis Mellow.

1% des profits de Mellow sont remis à Plastic Oceans, fondation qui sensibilise à la pollution plastique.

Environ cinq ou six modèles sont offerts pour les différentes versions de téléphones de marque Samsung et Apple, en quatre-cinq couleurs. «Tous les motifs sont uniques : c’est un splash de peinture. On voulait garder l’aspect arty». Car, selon Simon Hartle, «Mellow est une marque qui rejoint beaucoup de gens. Aussi, le fait qu’on soit en point de vente nous complique un peu la tâche pour avoir des modèles trop agressifs. On voulait avoir une touche fashion, mais rester dans le classique intemporel», ajoute-t-il.

Comment s’en départir?

«Il y a trois solutions pour disposer écologiquement d’un étui Mellow, explique M. Hartle. Les gens peuvent le mettre dans leur bac à compost à la maison, ils peuvent aussi vérifier avec leur municipalité pour s’assurer qu’ils peuvent le déposer dans un bac à compost industriel, ou sinon ils peuvent nous le retourner.»