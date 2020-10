Comment tirer le meilleur de LinkedIn

Quel est le secret du succès des pages LinkedIn les plus consultées? La plateforme sociale partage quelques trucs dans un nouveau rapport qui s’adresse aux gestionnaires de communauté. Faits saillants.

Près de 8 spécialistes du marketing numérique sur 10 considèrent LinkedIn comme étant la plateforme sociale la plus efficace pour atteindre leurs objectifs B2B. Comment maximiser son efficacité? C’est ici qu’intervient le nouveau guide de LinkedIn, qui offre aux gestionnaires de communauté un éventail de conseils utiles. Voici ce qu’il faut en retenir.

1/ Se fixer des objectifs

Avant de créer la page LinkedIn de votre marque, établissez une stratégie de contenu. En décrivant précisément ce que vous souhaitez réaliser grâce à cette page (par exemple, accroître le nombre de vos abonnés), vous pourrez mieux choisir vos publications.

2/ Augmente sa valeur

Pour gagner l’engagement de vos abonnés, ajoutez de la valeur à votre page en produisant du contenu basé sur leurs motivations et leurs champs d’intérêt. Si vous vous adressez à des étudiants, par exemple, pensez à publier des articles sur la rentrée. Et pourquoi ne pas faire entendre la voix de vos employés? Vous rejoindrez ainsi leurs contacts et augmenterez la visibilité de votre marque (en moyenne, les employés ont 10 fois plus de contacts que leur employeur compte d’abonnés). Dans le même esprit, n’oubliez pas d’utiliser des mots-clics et d’identifier les personnes concernées par le contenu que vous partagez.

3/ Maintenir une cadence efficace d’affichage

Rien de surprenant : publier trop souvent sur votre page lassera votre public. En revanche, il vous oubliera si vous publiez trop peu. C’est pourquoi LinkedIn suggère de publier une fois par jour, au moment de la journée où le taux de réaction est le plus élevé. Chaque entreprise et chaque clientèle étant différentes, à vous de trouver ce «pic» en testant différents moments, comme le matin avant 9h, vers midi ou encore durant l’heure de pointe de l’après-midi, de 16 à 18h.

4/ Attirer l’attention avec du contenu accrocheur

Selon LinkedIn, les membres sont 20 fois plus susceptibles de partager une vidéo que tout autre type de publication, surtout si celle-ci est forte en émotions. Distinguez-vous en publiant des vidéos maison, comme le fait Netflix en mettant en lumière ses propres employés. Misez tout de même sur la diversité de contenu en présentant d’autres types de documents (PDF, photos, etc.).

5/ Bonifier son propre contenu

Connaissez-vous la règle 4-1-1? C’est simple : pour chaque contenu concernant votre marque, partagez un lien provenant d’une autre source, comme un article de blogue, et quatre contenus écrits par d’autres personnes (par exemple, des livres électroniques). Votre page restera ainsi un espace dédié à votre public et non un lieu où vous ne parlez que de votre entreprise.

6/ Créer une relation de qualité

Pour instaurer une relation authentique avec vos abonnés, posez-leur des questions et répondez à leurs commentaires. Ajoutez une touche humaine à ces interactions en vous adressant à une personne en particulier ou en ajoutant des emojis et des GIF amusants. Agir ainsi permet de bâtir un lien de confiance avec votre public. Cette confiance dépendra également de la qualité de votre contenu et de votre ton. Si vous êtes en mesure de divertir tout en informant, vous devriez obtenir davantage de «j’aime», de commentaires et de partages.

7/ Analyser sa page LinkedIn

Faites-vous un devoir de consulter votre page Analytics. Celle-ci affiche entre autres les données d’engagement mensuelles pour toutes vos publications ainsi que les caractéristiques professionnelles de vos abonnés, notamment leur poste ou leur secteur d’activités. En ayant ce type de données en tête, vous raffinerez plus facilement votre contenu et serez en mesure de constater vos bons coups.

8/ S’offrir des publicités payantes

Pour accroître le potentiel de votre marque et attirer de nouveaux publics, n’hésitez pas à investir dans du contenu commandité. À noter : vous avez besoin de cinq publications dites «organiques» sur votre page LinkedIn afin d’avoir accès aux publicités payantes.