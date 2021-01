Groupe 3737, un réseau d’experts entrepreneurial par et pour la communauté noire

Par le biais de programmes d’accompagnement gratuits et d’une communauté de pratique, le Groupe 3737 aide des entreprises et des organisations au service des communautés noires à croître et à se développer rapidement.

Le Groupe 3737 est né dans le quartier Saint-Michel d’un désir de regrouper des entrepreneurs afin qu’ils fassent des affaires ensemble.

Jusqu’à maintenant, l’organisation a accompagné plus de 700 entrepreneurs et a aidé à la création de près de 400 emplois. En tout, l’écosystème entrepreneurial a généré un volume d’affaires de plus 90 M$.

Or, la mission du groupe n’est pas seulement économique, elle est aussi sociale. «Notre but est de créer de l’activité commerciale et économique pour avoir un impact social», souligne le président-directeur général, Louis-Edgar Jean-François.

500 000$ – Groupe 3737 a obtenu 500 000$ du Fonds du Grand Mouvement de Desjardins pour bonifier son programme «Appui aux communautés noires du Canada»

Programmes d’accompagnement

Depuis 2016, le groupe 3737 offre, en partenariat avec le Ministère de l’Économie et de l’Innovation, huit programmes d’accompagnement aux entrepreneurs issus de la diversité et de l’inclusion.

Le tout premier programme est celui de «Lancement d’entreprise» qui sert à accompagner un entrepreneur à l’étape de l’idéation.

Ensuite, divers programmes d’accélération sont disponibles. «Pendant 12 à 16 semaines, on vient former l’entrepreneur. On l’amène à créer de l’emploi, à générer des revenus et à faire en sorte qu’ils puissent voler de ses propres ailes», explique M. Jean-François.

D’autres programmes plus spécialisés, comme Fempreneures, Migranpreneur(e)s et Entrepreneur(e)s de la relève, sont aussi offerts.

«Appui aux communautés noires du Canada»

Le Groupe 3737 a d’ailleurs reçu un financement de 500 000$ du Fonds du Grand Mouvement de Desjardins pour bonifier son programme «Appui aux communautés noires du Canada» lancé dans le cadre de l’initiative fédérale Appuyer les communautés noires du Canada.

«On a été sélectionné comme un des trois organismes intermédiaires pour mieux redistribuer une portion d’un investissement de 25 M$ à travers le Canada pour venir renforcer les organisations qui desservent les communautés noires», explique Louis-Edgar Jean-François.

En effet, dans l’horizon 2020-2024, le groupe agira à titre d’intermédiaire du gouvernement fédéral pour fournir du financement de projets et offrir d’autres formes de soutien aux organismes dirigés par des Noirs et au service des Noirs à l’échelle du Québec.

«On veut le faire en fonction de trois priorités : diversifier les sources de revenus des organisations, développer leur capacité en ressources humaines et améliorer leur gouvernance», précise le pdg.

Communauté de pratique

À la suite d’un appel d’offres lancé à la mi-novembre, le groupe a reçu près de 200 demandes d’OBNL, affirme Louis-Edgar Jean-François.

La cinquantaine d’organisations soutenues sera annoncée en février, à l’occasion du Mois de l’histoire des Noirs. «Ces organisations vont avoir un soutien financier, mais aussi du coaching en mentorat et soutien d’experts, explique M. Jean-François. Mais on ne veut pas laisser en plan les organisations qui n’auront pas été choisies pour le soutien financier.»

C’est pourquoi le Groupe 3737 a mis en place une communauté de pratique disponible pour un maximum d’organisations québécoises dont la mission principale est de desservir les communautés noires.

«L’idée est de mettre à leur disposition des experts, des coachs et des mentors pour vraiment les guider et éviter des erreurs de base au niveau du développement organisationnel», explique-t-il.