Nouer des liens entre collègues autrement

La pandémie de COVID-19 a inspiré à un duo d’entrepreneurs québécois une solution innovante pour renforcer la cohésion entre collègues à l’ère du télétravail. Gabriel et Daniel Renaud, père et fils dans la vie et cofondateurs de Hubu Expérience Humaine, ont adapté leurs services en créant le jeu TeamTalk.

«Mon père était comptable et, en 2009, il a fait un changement de carrière pour devenir coach professionnel en accompagnement d’équipes. Je l’ai rejoint en 2016 et j’ai commencé à apprendre sur le tas avec lui en faisant des mandats de teambuilding», raconte Gabriel qui était alors assistant coach à l’école d’entrepreuneurship.

Petit à petit leur est venue l’idée de se lancer en affaires ensemble. Comme le duo a beaucoup de liens avec l’Afrique du Sud, la philosophie «Je suis parce que nous sommes» a inspiré non seulement le nom de leur entreprise, mais également toute sa vision.

«Hubu vient de Ubuntu, une croyance qui voit un lien d’interdépendance entre tous les membres d’une même communauté. On a donc créé des principes à partir de cette philosophie pour les équipes de travail. […] Et HUB c’est aussi le centre de quelque chose», dit Gabriel Renaud.

C’est en se servant de leurs expériences au cours de leurs divers mandats de teambuilding en Afrique avec l’Unicef qu’ils ont eu l’idée de développer des jeux. «Mais ce n’était pas encore concret. C’était surtout du service que nous offrions à l’époque, mais avec la pandémie tous nos mandats étaient annulés ou reportés, poursuit-il. Quand je regarde les derniers neuf mois avec du recul, cet obstacle est devenu une opportunité. Comme générer des conversations d’équipes, c’est ce qu’on aime le plus, on a eu l’idée de Teamtalk, un jeu qui amène les équipes à avoir des conversations sincères et où l’on se donne du feedback, de la rétroaction.»

Un jeu sérieux

Ce jeu est offert en deux versions: dans une boite avec des cartes ou de manière virtuelle. «Dans les circonstances actuelles, avec le sentiment d’isolement dû au télétravail, on voulait aller au-delà de ce qui se dit dans un 5 à 7 et qui reste en surface. Le jeu a une profondeur. […] Il amène les équipes à s’ouvrir aux autres, à leur faire voir des zones cachées, à bâtir de la confiance et ainsi créer plus d’engagement et de performance dans l’équipe», explique Gabriel Renaud.

Le jeu physique coûte 150$. La version virtuelle quant à elle est en vente à 79$ pour 10 parties de 120 minutes. «Il faut voir le jeu comme un outil de coaching dans lequel nous avons mis notre expertise. On n’achète pas juste des cartes, on achète une expérience», conclut son créateur.

13- Le jeu Teamtalk est déjà vendu dans deux langues (EN et FR) dans plus de 13 pays : Canada, États-Unis, Suisse, Singapour, Allemagne, Australie, Israël, Angleterre, Corée du Sud, Chine, Japon, Inde et Afrique du Sud.