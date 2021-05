L’utilisation de la réalité virtuelle sur les lieux de travail est en hausse

La réalité virtuelle (RV) n’est plus seulement une forme de divertissement. Cette technologie est de plus en plus utilisée dans les activités liées au travail. Métro s’est penché sur ce phénomène.

Les mesures de confinement imposées durant la pandémie de COVID-19 ont généré un intérêt accru pour les technologies de réalité virtuelle parmi les entreprises souhaitant accroître la communication avec leurs employés à distance.

Selon des données récentes de Statista, le marché mondial de la réalité virtuelle et de la réalité augmentée devrait atteindre 18,8 G$US (23,6 G$CA) cette année, soit une augmentation de 78 % par rapport à 2019. Pour ce qui est des lieux de travail, ARtillery Intelligence prévoit que les technologies de réalité virtuelle vont passer de 829 M$ en 2018 à 4,26 G$ en 2023.

«De plus en plus de gens se lassent de Zoom et veulent se sentir immergés dans leurs projets et collaborer avec les autres plus facilement, d’une façon qui semble physique», indique Clay Walsh, directeur du marketing et des communications à The Wild, une société qui offre des logiciels pour implanter la réalité virtuelle ou augmentée dans les lieux de travail.

Formation à distance et mises en situation

La réalité virtuelle est également utilisée dans les entreprises pour former les employés et simuler certaines actions et activités qui pourraient se produire dans le monde réel. Cela permet de gagner du temps et les employés peuvent ainsi rester chez eux au lieu d’avoir à voyager.

«L’avenir de la technologie de réalité virtuelle et augmentée pour les entreprises est énorme.» – Clay Walsh, directeur du marketing et des communications à The Wild

Par exemple, en 2019, Walmart a amélioré les compétences de plus d’un million d’employés grâce à la réalité virtuelle, alors que la société de télécommunications Verizon a utilisé cette technologie pour former ses employés en magasin sur comment réagir lors d’un vol à main armée, un crime courant dans l’industrie du sans fil.

En raison de ses nombreux avantages, l’utilisation de la réalité virtuelle dans les lieux d’affaires devrait poursuivre leur croissance. Un rapport de PwC datant de 2019 prévoit que près 23,5 millions d’employés dans le monde utiliseront la réalité virtuelle et augmentée d’ici 2030 pour se former, interagir avec leurs collègues ou offrir un meilleur service à la clientèle.

«La réalité virtuelle pour le secteur des affaires est en train d’exploser et devrait croître de façon substantielle au cours des deux prochaines années», résume M. Walsh.

23 500 000 – Nombre d’emplois qui pourraient utiliser la réalité virtuelle et augmentée dans le monde d’ici 2030.

Quatre questions à…

Clay Walsh, directeur du marketing et des communications à The Wild

Quels sont les avantages à utiliser la réalité virtuelle au travail ?

Pouvoir se mettre au diapason de ses collègues, prendre des décisions plus rapides et éclairées, sauver du temps sur des projets, éviter de voyager.

Est-ce que l’utilisation de la réalité virtuelle a augmenté lors de la pandémie ?

Oui. De plus en plus de gens se lassent de Zoom et veulent se sentir immergés dans leurs projets et collaborer avec les autres plus facilement, d’une façon qui semble physique.

Dites-nous en plus sur The Wild.

The Wild est une plateforme de collaboration immersive pour les architectes, les designers et les innovateurs en entreprises pour pouvoir faire l’expérience de leur travail ensemble grâce à la réalité virtuelle et augmentée.

Quel avenir faut-il prévoir pour cette technologie ?

Le futur de la réalité virtuelle et augmentée dans le domaine des affaires est énorme. Avec les progrès réalisés pour ce qui est des casques de réalité virtuelle plus légers et plus accessibles comme l’Oculus Quest, ainsi que l’essor du travail à distance, ce n’est que le début.

Utiliser la réalité virtuelle au travail

Le recrutement

La RV offre aux recruteurs un environnement dans lequel ils peuvent évaluer plus efficacement les recrues potentielles et donner aux recruteurs et candidats une meilleure idée à savoir si leurs valeurs sont partagées et vraiment compatibles.

Programmes de formation

Plusieurs firmes ont commencé à utiliser cette technologie dans les sessions de formation pour leur personnel. La réalité virtuelle a permis de réduire le temps d’adaptation des employés, tout en aidant les nouveaux employés à avoir des attentes plus réalistes à propos du travail à effectuer.

Entrevues et négociations

La RV est aussi utilisée pour donner un sentiment d’interactions interpersonnelles très proches en simulant l’environnement réel.

Télétravail

L’utilisation de la RV au travail aide à grandement réduire le gaspillage de temps. Ça permet aussi aux équipes en télétravail de favoriser le sentiment de communauté qui était auparavant réservé aux environnements de bureau traditionnels.