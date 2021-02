Communiquez efficacement…ou échouez

Nous communiquons tous. Tous les jours. Et puisque nous avons appris par nous-mêmes, nous nous imaginons tous être des experts dans le domaine. Après tout, nous le faisons depuis la plus tendre enfance. Mais cette impression d’être un professionnel est souvent factice.

Demandez-le à tous ceux qui ont vécu un divorce et qui ont eu par la suite la sagesse de comprendre ce qui s’était passé. Beaucoup vous diront que c’était un manque de communication qui a été à l’origine de la rupture. Beaucoup vous avoueront qu’ils ne communiquaient pas vraiment. Ils s’attendaient à ce que l’autre comprenne leurs attentes et leurs besoins.

Demandez-le au vendeur qui n’a pas su faire dire oui à son client. Au politicien dont le message n’a pas été compris par l’électorat. À l’employé qui n’a pas attendu le bon moment pour demander une augmentation. Au patron qui fulmine parce que ses employés ne font pas ce qui est vraiment prioritaire. Dans tous les cas, c’est souvent une mauvaise communication qui est à l’origine des échecs.

Mais on les impute rarement à notre incapacité à bien communiquer. On préfère rationaliser et trouver d’autres raisons qui rejettent la faute sur les autres. Ce sont les électeurs qui ont été aveuglés par d’autres enjeux. C’est la faute du conjoint qui n’était pas assez présent. C’est parce que le client ne comprenait pas. C’est le patron qui ne veut pas payer. Ce sont les employés qui se traînent les pieds. C’est tellement facile de trouver des coupables.

Mais le problème quand on rejette la faute sur les autres, c’est qu’on ne fait jamais d’introspection et que l’on continue à communiquer tant bien que mal en s’étonnant que les gens ne comprennent pas nos messages. Vous avez le choix : mettre la faute sur les autres ou devenir meilleur quand vous avez un message à faire passer. Que diriez-vous de choisir la voie de l’amélioration et de devenir plus efficace cette année ?

En 2021, le thème principal de mes chroniques sera donc la communication sous toutes ses formes. Toutes les semaines, vous serez appelé à vous questionner sur un des aspects essentiels au bon fonctionnement en société et au succès dans toutes les sphères de votre vie. Faisons de vous un expert dans le domaine.

Pour ce faire, vous devrez faire quelques exercices et courir quelques risques. Eh oui ! Il ne suffit pas de lire pour apprendre et maîtriser la communication. Il faut mettre les principes en pratique et raffiner nos techniques au fil du temps. Il faut oser devenir meilleur même si ça implique de faire quelques faux pas de temps à autre. Ce sera notre rendez-vous chaque semaine.