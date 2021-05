Comment rendre vos conversations mémorables

Mis à part la présence dont nous avons traité dans la dernière chronique, qu’est-ce qui fera qu’on se souviendra de vous après vos conversations ? Il y a d’autres règles à suivre.

Premièrement, écoutez plus que vous ne parlez. Les gens aiment qu’on les écoute et, si vous le faites, ils vous trouveront des plus intéressants. Je sais, c’est curieux. Mais il en va ainsi. Écoutez, posez des questions, paraphrasez et résumez les propos qui viennent de vous être adressés. Vos interlocuteurs vous trouveront fascinant.

Ensuite, préparez un bon texte d’entrée afin d’attiser l’intérêt de ceux à qui vous vous adresserez. Que gagneront-ils s’ils vous portent l’attention que vous méritez ? Il vaut mieux arriver avec un teaser qu’avec une salutation générique qui ne vous distingue pas des autres.

Si le contexte s’y prête, racontez des histoires ou des témoignages et utilisez des métaphores pour les résumer. On a beau avoir toutes les statistiques pour faire valoir notre point de vue, ce sont les histoires que les gens retiennent. Que diriez-vous de « votre situation me rappelle un client que j’ai aidé l’an dernier. Aimeriez-vous que je vous raconte ce que j’ai fait pour lui ? »

Adaptez-vous au style de votre interlocuteur. S’il est introverti, n’ayez pas de gestes trop amples : vous passeriez pour un envahisseur. Ne coupez pas la parole. Écoutez activement et réfléchissez un instant avant de répondre aux questions.

Si c’est un extraverti, soyez plus expansif. Évitez les pauses dans la discussion et parlez plus rapidement. Bref, assurez-vous qu’à votre contact, il ait le sentiment que vous êtes sur la même longueur d’onde.

Misez également sur les émotions. Vous pouvez le faire naître en misant sur les histoires mais n’hésitez pas à partagez comment vous réagissez à la situation et ce qu’elle fait naître en vous. Les conversations sont plus mémorables quand elles font naître des émotions en nous. Et assurez-vous que ce soit majoritairement des émotions positives. Les gens ont hâte de retrouver quelqu’un qui a fait naître de telles émotions en eux.

Finalement, sachez terminer quand c’est le temps. Ce rendez-vous était-il limité dans le temps ? Dans ce cas, respectez le temps qui vous était imparti. Si vous n’avez plus rien à

dire, il est temps de vous éloigner avant d’ennuyer votre vis-à-vis. Vous n’êtes pas là pour simplement faire du temps. Vous êtes là pour qu’on se rappelle de vous. Résumez la conversation, dites à quel point vous l’avez appréciée et dites que vous avez déjà hâte à votre prochaine rencontre. Si possible, proposez un suivi ou promettez de faire parvenir un article portant sur le sujet dont vous venez de discuter.