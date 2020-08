10 sacs à dos québécois pour la rentrée 2020

Les sacs à dos suivent les étudiants partout! Absolument indispensable, il fait partie intégrante du style. Cet accessoire peut être à la fois pratique, joli et québécois. Voici une sélection de modèles pour adolescents et adultes qui ne manqueront pas d’attirer l’attention pour la rentrée scolaire.

Sac à dos Charlotte

Le sac à dos végane pour femme Charlotte offre une allure sophistiquée facile à adopter. Offert en trois couleurs : glacier, tan et noir, et fabriqué d’un cuir végane écoresponsable. Le sac Charlotte possède la certification PETA.

140$, Lambert

Sac à dos Sury

Le design minimaliste du sac à dos Sury plait à toutes les fashionistas. Fait à la main dans un atelier de Montréal, avec du cuir pleine fleur à l’état naturel, non retouché. Cela veut donc dire que chaque modèle est unique! Offert en noir, beige et tomate.

320$, Martin Dhust

Sac à dos Prisque cuir Ruby

Le rabat en cuir avec fermeture à bouton français est d’un chic fou! Fait à la main, à Montréal, ce sac à dos est conçu de cuir pleine fleur. Il y a une division intérieure pour contenir une tablette ainsi qu’un ordinateur portable de 13 po.

300$, Cantin

Sac à dos Colton – Loom

Les sacs à dos à rabat ont gagné en popularité ces derniers temps. Le côté pratique et esthétique se combine parfaitement dans ce style de sac. Offert en noir et en kombucha. On adore la petite poche conçue pour mettre le téléphone intelligent!

155$, Matt & Nat

Sac à dos Émilie techno midi

Ce sac convertible permet de passer du sac à dos au sac bandoulière en moins de deux! Fait à la main de cuir végane texturé, il est possible de personnaliser le sac de A à Z : l’intérieur, l’extérieur, les poignées, les bandes latérales…

180$, Kanevas

Sac à dos Fourrure Fairmount

Pouvant contenir un ordinateur de 15 pouces, ce sac à dos à fermeture à rabat est fabriqué de cuir de vache et de fourrure recyclée de raton laveur ou de coyote. Le dos rembourré et la poignée du dessus sont de petits plus qu’on aime!

545$ (actuellement en solde à 315$), Lowell

Sac à dos

Fabriqué à Repentigny, ces sacs à dos sont faits de cuir végane et de nylon. Ils sont offerts en plusieurs couleurs. Imperméables, urbains et légers, ils se traînent aisément et conviennes à toutes situations.

80$, boutique CreationMo sur Etsy

Sac à dos Fullum

Ce sac à dos en cuir et en toile de coton ciré et muni d’une anse en bois de frêne massif recyclé de Montréal. Il peut contenir un ordinateur de 15 pouces. Offert en cuir noir huilé et toile de coton ciré noire et en cuir brun cognac et toile de coton ciré brun sable.

330$ (actuellement en solde à 250$), Veinage par Violaine Tétreault

Sac à dos BP 78

Fait en carbone et en cuir «Sao Paulo» (tanné végétal), ce sac est fait d’un compartiment principal muni d’une grande poche zippée et 2 grands compartiments. Doublé de la doublure signature Piumi. Offert en couleur kaki et noir.

325$ (actuellement 195$), M0851

Sac à dos Minimale

Épuré et classique à souhait, le design de ce sac à dos est distingué. Fabriqué avec un cuir 3-4 oz d’épaisseur, il conserve donc sa forme, même lorsque vide. Disponible en noir, cognac et tan et en deux dimensions.

280$, Woolfell