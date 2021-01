Cinq jeux de société pour apprendre en s’amusant

Comment occuper ses enfants à la maison, sans (trop) céder à l’attrait des écrans numériques ? Rachael Hardies, gérante du magasin Le Valet d’cœur sur la rue Saint-Denis, nous présente cinq jeux de société aussi pédagogiques qu’amusants.

«Les jeux éducatifs qui plaisent le plus aux enfants sont ceux dont l’objectif d’apprendre quelque chose n’est pas trop flagrant. Les jeux du style «apprends les chiffres», ça ne marche pas trop. Les mises en situation de la vraie vie, par contre, ils accrochent beaucoup» – Rachael Hardies, gérante du Valet d’coeur

Magic Maze

Ce jeu familial est basé sur la coopération : tous les joueurs se liguent ensemble, contre le jeu. Sur le plateau, des petits bonhommes circulent dans un centre commercial. Le but est de les faire sortir avec un maximum d’items avant de se faire arrêter par les gardiens de sécurité. Magic Maze par Sit Down!, 35$

L’avis de Rachael : «L’objectif est de travailler ensemble pour que nos actions coordonnées nous permettent d’atteindre un objectif commun, c’est idéal pour développer les notions d’entraide et de solidarité.»

Pandémie

Encore un jeu coopératif, et pour le moins d’actualité ! Les joueurs incarnent des membres de la santé public et leur but est d’empêcher une vague de maladie de se propager dans le monde en soignant les gens et en trouvant un remède. Pandémie par Filosofia, 35$

L’avis de Rachael : «Là aussi, on doit s’allier les uns aux autres pour gagner. Outre son aspect coopératif, ce jeu est très utile pour démystifier ce qui se passe en ce moment et l’expliquer aux plus jeunes.»

Codenames

Très populaire, ce jeu dont le but est de faire deviner des mots aux autres joueurs permet de développer son vocabulaire et sa façon de communiquer. Codenames par Iello, 30$

L’avis de Rachael : «Le but est de se faire comprendre, donc en plus de s’amuser on va vraiment développer l’éveil.»

Défis Nature

Cette collection se décline en plusieurs jeux de cartes thématiques pour apprendre des choses sur les animaux : sous-marins, du Québec, de la jungle, de la ferme, rois du camouflage… Le but est de parier sur les points forts de ces animaux pour accumuler des points et remporter la partie. Défis Nature par Bioviva, 14$

L’avis de Rachael : «L’objectif éducatif est plus évident mais les nombreuses anecdotes rendent l’apprentissage très amusant.»

Kingdomino

Dans ce jeu, chacun créé un royaume devant soi avec différentes tuiles. L’objectif est de regrouper les terrains construits pour accumuler des points, comptés sous la forme de couronnes. King Domino par Blue Orange, 16$

L’avis de Rachael : «Ça fait faire des mathématiques tout en créant quelque chose de beau. Et l’avantage, c’est qu’on peut jouer à deux et que les parties sont rapides, ce qui est important pour garder l’attention des plus jeunes.»

Le Valet d’cœur vend ces jeux de société en ligne, avec un service de livraison ou de cueillette en magasin.