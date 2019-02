L’univers des cryptomonnaies regorge de prophètes et de prévisionnistes. En début d’année, alors que le marché des cryptos pesait plusieurs centaines de milliards de dollars, certains pointaient la lune comme prochaine étape, d’autres affichaient des prémonitions plus modestes. Petit zoom sur ces intervenants qui avaient vu juste.

L’ancienne cadre de JPMorgan Chase, Blythe Masters, avait prédit que des dizaines de projets blockchain, voire des centaines, viendraient augmenter l’efficacité des marchés des matières premières.

Si, à quelques jours de la fin de l’année, on n’en dénombre que quelques dizaines, l’agriculture et l’industrie pétrolière fourmillent effectivement de ces projets.

Par exemple, les quatre plus grandes entreprises du commerce mondial des céréales, les ABCD, ont annoncé travailler ensemble pour numériser les échanges internationaux à l’aide de technologies telles que la blockchain.

« Les régulateurs arrivent. Ils ont formé des comités, préparé leurs documents, étudié des livres blancs et entameront en 2018 des actions coercitives. Les autorités de réglementation tenteront de mettre un terme aux pratiques frauduleuses de la cryptomonnaie: promesses de rendements ridicules, pyramides de Ponzi et autres violations évidentes des lois sur les valeurs mobilières », prophétisait il y a un an Josh Garcia, avocat spécialisé en fintech et chaînes de blocs au sein du cabinet Cooley. Il ne s’était pas trompé.

Passé presque inaperçu, l’événement fait pourtant office de première mondiale dans l’histoire de la justice : un transfert instantané en bitcoins en pleine salle d’audience de Québec sur le compte d’un administrateur provisoire nommé par la Cour de 3,7 millions de dollars en bitcoins. Le juge l’avait ordonné à un homme d’affaires soupçonné de fraude, sans quoi il l’envoyait en prison.

Affaire plus médiatisée, deux célébrités sont tombées sous les coups du gendarme financier américain: le boxeur Floyd Mayweather et le rappeur DJ Khaled ont écopé de 600.000 et 150.000$ d’amendes pour la promotion illégale d’une première émission de cryptomonnaies (ICO).

« 2017 a été une année folle en termes d’ICO et je ne vois pas pourquoi l’année prochaine serait différente », avait de son côté pressenti Emma Channing, la PDG de Satis Group, une firme d’investissement axé sur la blockchain et la finance numérique.

Plus de 6,5 milliards de dollars américains avaient effectivement été injectés via ce mode de financement participatif dans des projets cryptos l’année passée. En 2018, les milliards ont continué d’affluer lors du premier semestre, éclatant les records historiques. Un gros énorme coup de frein est survenu dès juillet mais le compteur annuel affiche malgré tout plus de 21 milliards $US.

A l’été 2018, soit bien avant l’effondrement du marché des cryptos, un analyste, Todd Gordon, s’était lui aussi distingué de ses homologues en annonçant sur CNBC une chute du bitcoin à 4.000 dollars US. Le BTC a d’ailleurs été tutoyer les 3.000 dollars.

Il ne reste plus qu’à attendre pour voir la deuxième partie de ses prédictions vont se réaliser puisque ce fondateur de tradinganalysis.com a également estimé que le bitcoin rebondirait en 2019 pour redépasser les 10.000 $US.