Requiem Pop: Iggy Pop n’est pas mort, vive Iggy Pop!

Iggy Pop est bien vivant. Du haut de ses 71 ans, l’icône rock à l’éternel torse nu déborde toujours d’énergie. Mais pour la chorégraphe Helen Simard, qui a consacré six ans de son parcours à s’inspirer du sien, le moment est venu de lui faire ses adieux. C’est pourquoi elle lui dédie une dernière prière, Requiem Pop, qui conclut un triptyque dont le parrain du punk aura été la muse.

«Au départ, mon plan n’était pas de faire une trilogie», indique d’entrée de jeu Helen Simard. En fait, il ne s’agit pas à proprement parler d’une trilogie, puisque chaque œuvre qu’elle a chorégraphiée – No Fun (2015) et Idiot (2017) – vit indépendamment des deux autres.

À noter qu’il ne s’agit pas d’un spectacle portant sur la vie et l’œuvre d’Iggy Pop, encore moins d’une quelconque forme d’hommage au chanteur punk. «Iggy Pop devient plus ma muse qu’un sujet, explique-t-elle. On ne joue pas sa musique sur scène et il n’est pas un personnage. En même temps, tous les danseurs et les musiciens sont Iggy Pop.»

Autre élément bon à savoir: la chorégraphe est loin d’être une groupie du chanteur, et même, il y a «plein d’artistes [qu’elle] aime beaucoup plus qu’Iggy Pop». Mais peu d’entre eux fascinent autant que l’iguane, soutient Helen Simard, qui l’a abordé comme un sujet de recherche.

Pour commencer, «il a une physicalité hyper intéressante, hyper unique», dit celle qui est passionnée par les affinités entre la musique et la danse. Et puis, la constance de sa carrière a de quoi impressionner. «Il a quand même enregistré une vingtaine d’albums. Peu d’artistes ont une carrière aussi prolifique.»

Pour Requiem Pop, Helen Simard s’est attardée au vieillissement de la rock star. «Il y a quelque chose d’intéressant dans cette idée d’artiste qui vieillit à travers sa carrière et dans l’œil du public», dit-elle.

«À travers Iggy Pop, j’ai appris beaucoup sur moi-même et sur le type d’art que je veux créer. Dans ce sens, Iggy restera avec moi.» –Helen Simard, chorégraphe

Iggy Pop est une figure populaire remplie de paradoxes, ce qui a nourri la chorégraphe. «Le parrain du punk rock qui est rendu un multimillionnaire bourgeois, qui vit au bord de la plage à Miami avec son perroquet qu’il met sur Instagram! lance-t-elle en riant. Il y a quand même quelque chose de très étrange entre ses débuts et où il est rendu.»

Les contradictions cohabitent au sein même des multiples facettes d’Iggy Pop, à la fois grand-père et éternel adolescent, bête de scène et érudit. Et dans le fait que son image soit davantage connue que sa musique. «En fin de compte, je me demande: est-ce que l’œuvre d’Iggy Pop est sa musique, ou ne serait-ce pas lui-même?»

Alors que No Fun s’intéressait aux débuts du chanteur originaire du Michigan avec son groupe The Stooges et qu’Idiot s’inspirait de la période où il a partagé un appartement à Berlin avec David Bowie, Requiem Pop porte sur les dernières années d’Iggy Pop, marquées notamment par le succès de sa réunion avec les Stooges et le décès des frères Ron et Scott Asheton, deux de leurs musiciens, respectivement disparus en 2009 et en 2014.

Encore ici, Helen Simard voit un paradoxe: «Il a eu le succès qu’il a toujours voulu avec son band, mais ses amis sont morts en même temps.»

Sans compter que son plus récent album, Post Pop Depression, paru en 2016, est le plus grand triomphe commercial de sa carrière, bien que ses œuvres phares aient été enregistrées dans les années 1970. «À presque 70 ans, il a vraiment trouvé son succès.»

Comment transposer cet univers riche et complexe en chorégraphie? Si dans No Fun les mouvements des danseurs s’inspiraient directement de la gestuelle d’Iggy Pop, Requiem Pop aborde le chanteur davantage comme «un point de réflexion» que comme sujet.

«Mon dramaturge et moi, on a lu plein d’articles sur lui, on a écouté des documentaires et on a ressorti des thèmes qui nous intéressaient, dont le vieillissement, le deuil, la nostalgie, la “nudification” de l’artiste… On a pris toutes ces idées pour diriger des improvisations avec les musiciens et les danseurs et bâtir une gestuelle.»

Helen Simard a voulu s’immiscer dans les pensées d’Iggy Pop et puiser à même ses inspirations. Par exemple, sachant que l’artiste est un grand amateur de chanson française, elle s’est permis de s’inspirer à son tour de ce répertoire.

À force d’étudier Iggy Pop, la chorégraphe a l’impression de le connaître intimement, même si elle ne l’a jamais rencontré. D’ailleurs, elle souhaite que ça reste ainsi. «Je préfère avoir ma relation avec mon Iggy Pop imaginaire que de le confronter au vrai Iggy Pop. On a tous nos attentes et nos désirs, mais lui existe sans mes attentes ni mes désirs.»

Voilà un autre aspect qui a nourri Helen Simard. «Culturellement, on s’attache très fortement à des artistes qu’on ne connaît pas du tout. Ça se fait même dans notre petit milieu de la danse. Des gens peuvent avoir l’impression de te connaître par ton œuvre même si tu ne les as jamais rencontrés. Et cette relation complètement imaginaire, mais très intime, est vraie.»

Ainsi, Iggy Pop n’est qu’un prétexte pour aborder notre rapport à nos idoles. Pas besoin d’être un fan ni même de connaître le musicien pour apprécier Requiem Pop, avance-t-elle. «Au bout du compte, le spectacle parle beaucoup plus de lâcher-prise, de confiance en soi, du fait que les choses ne se déroulent pas toujours de la façon qu’on les a voulues et de notre ouverture aux possibilités et à l’inconnu.»

Concert chorégraphique

En plus de six danseurs (Stacey Désilier, Stéphanie Fromentin, Justin Gionet, Sébastien Provencher, Sarah Williams et Angélique Willkie), trois musiciens (Jackie Gallant, Roger White et Ted Yates) performent sur scène dans Requiem Pop.

De la même façon qu’elle travaille avec les interprètes du mouvement, Helen Simard a guidé les musiciens au moyen de séances d’improvisation. «Après, je vais chercher ce qui ressort, ce qui m’intéresse», dit-elle.

Dans ce cas-ci, l’équipe a improvisé pendant pas moins de 16 heures consécutives. «On était dans quelque chose d’intuitif et de spontané, tout comme l’est Iggy Pop.»

La composition, un morceau continu de 60 minutes, est à l’image d’un requiem. «C’est comme une symphonie pour les funérailles de ma relation avec Iggy Pop. Ça passe par plein de zones et d’émotions. C’est vraiment un voyage qui a sa propre dramaturgie du début à la fin. Un spectateur pourrait venir, fermer ses yeux, écouter la musique et se sentir complètement satisfait», assure-t-elle.

Sans être partie intégrante de la chorégraphie, les musiciens- ont développé une gestuelle commune et une utilisation de l’espace qui va plus loin que la simple performance musicale. «Je ne voulais pas juste un band qui joue et des danseurs qui dansent en avant; je trouve ça triste. On danse d’une autre façon quand on a des musiciens live, et on joue de la musique d’une autre façon quand il y a des danseurs. Je veux vraiment créer un espace où ils vivent tous ensemble dans un univers chorégraphique ludique.»