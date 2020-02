Critiques musique

#VerdunLove

Clay and Friends

Grouillades

•••½

Exotique à souhait, Clay and Friends. Le quintette sort Grouillades, la dernière de ses compilations de musica popular en direct de Verdun. Le court EP contient deux morceaux déjà lancés, ainsi que trois nouveaux vers d’oreille. Ponctué de rythmes latins, mais éclectique dans ses sonorités, l’album semble manquer de direction. Sauf que, Clay et ses amis, comme c’est leur habitude, compen­sent avec leurs mélodies bondissantes et leurs paroles inventives. François Carabin

Charme suranné

Maude Audet

Tu ne mourras pas

•••½

Maude Audet semble avoir trouvé sa voie et sa voix sur ce troisième effort solo. Tu ne mourras pas est plus luminieux que son précédent album, Comme une odeur de déclin, tout en poussant plus loin l’exploration de sonorités rétros très sixties qui mettent en valeur son talent vocal. Le résultat est à la fois charmant et touchant grâce à la qualité des textes, auxquels ont aussi contribué Philippe B et la poète Érika Soucy. Benoit Valois-Nadeau

Victorieux

Orloge Simard

À chacun son Waterloo

•••

Un groupe de party qui vient du Saguenay–Lac-Saint-Jean? Non, ce n’est pas Les Colocs ou Galaxie, mais bien Orloge Simard. La formation originaire de La Baie ne manque pas de personnalité pour autant, avec son rock bien lourd saupoudré d’humour et d’ironie. Ce troisième album frappe parfois son Waterloo en revisitant les mêmes thématiques (lire l’apologie de la brosse), mais le voyage en vaut la peine. Lancement ce soir à 21 h au Club Soda. Benoit Valois-Nadeau

Un nouvel album de La Chicane au printemps

Les fans de La Chicane peuvent se réjouir: le groupe québécois lancera un nouvel album, Quand ça va bien, au printemps.

Forts du succès public de leur tournée anniversaire, La Dernière Chicane, pour leurs 20 ans en 2017, la bande à Boom Desjardins a décidé de se remettre à l’ouvrage pour présenter de nouveaux morceaux.

Cet album a été «inspiré par leurs fans qui leur ont redonné la flamme» lors de ces spectacles, ont fait savoir les membres du groupe par voie de communiqué.