Maripier Morin se retire de toutes ses activités professionnelles

Éclaboussée par des allégations d’agression formulées par la chanteuse Safia Nolin, l’animatrice et comédienne Maripier Morin a annoncé jeudi qu’elle prenait «une pause de l’ensemble de [ses] activités professionnelles, et ce, dès maintenant.»

Dans un message envoyé aux médias, la femme de 34 ans qu’elle souhaitait «consacrer cette période pour [s]’occuper de [s]a santé physique et mentale».



Dans une série de messages publiés sur Instagram, Safia Nolin a raconté avoir été harcelée sexuellement par l’animatrice Maripier Morin dans un bar en 2018. Elle lui a fait des avances allant jusqu’à la mordre à la cuisse.

«Elle m’a dit qu’elle allait me mettre dans une cage, qu’elle allait me nourrir, a écrit l’auteure-compositrice-interprète. Tout cela sur un ton super sexuel et en me caressant les bras.»

Maripier Morin a également proféré des propos racistes à son endroit et à propos d’employés du bar.

Cette dernière a présenté ses excuses à Safia Nolin sur les réseaux sociaux mercredi soir.

Jeudi, elle a annoncé qu’elle allait chercher de l’aide pour changer ses comportements.

«Je ne cherche pas à excuser mes gestes et mes paroles, je cherche plutôt à comprendre et surtout, à trouver l’aide dont j’ai besoin. J’entame donc une thérapie avec des professionnels de la santé qui sauront m’aider», a-t-elle indiqué dans son communiqué.

Des contrats publicitaires en péril

La lunetterie Bon Look et la marque de lingerie Blush avaient annoncé plus tôt la fin de leur association avec celle qui a fait ses premiers pas à la télévision dans la télé-réalité Occupation double.

«Nous avons pris la décision de mettre fin à notre partenariat avec Maripier Morin. Les actions de cette dernière à l’endroit de Safia Nolin sont inacceptables et ne respectent pas les valeurs de BonLook que nous mettons en application à l’interne comme à l’externe», a déclaré la compagnie.

Maripier Morin est également porte-parole de la Fondation des étoiles, qui soutient la recherche sur les maladies infantiles, en plus d’être associée aux marques Buick, Revlon et Reebok.

Elle fait également partie de la distribution de la série La faille diffusée sur Club Illico, dont le tournage de la deuxième saison est prévu l’hiver prochain.