Pas de festival Osheaga avant 2022

Les organisateurs d’Osheaga, mais aussi des festivals îLESONIQ et Lasso, ont annoncé jeudi matin l’annulation des évènements pour cette année en raison de la pandémie. Ils seront de retour à l’été 2022.

«Nous sommes profondément conscients de l’importance de la musique live pour les fans et pour notre ville, et à quel point ça manque à tout le monde! Nous sommes impatients de nous replonger dans l’action, mais en toute transparence, nous avons besoin de plusieurs mois pour aligner tous les éléments d’un grand festival, et en raison de la situation incertaine, nous n’avons pas ce luxe», a déclaré Nick Farkas, vice-président principal, programmation, concerts et événements chez Evenko et fondateur d’Osheaga, dans un communiqué.

Evenko précise en effet que «la santé et la sécurité des festivaliers demeurent [sa] priorité». «Nous gardons espoir que la situation s’améliorera suffisamment au cours de l’été et de l’automne pour que nous soyons en mesure de ramener les concerts en plein air. Nous continuons à suivre les directives gouvernementales et toutes les mesures de sécurité au fur et à mesure qu’elles évoluent», ajoute le producteur d’Osheaga.

On se voit en 2022 💖 Le pouvoir de la musique et de l'art nous réunira à nouveau en toute sécurité ! See you in 2022 💖 The power of music and art will bring us together again safely! pic.twitter.com/UOAHsDNKEw — OSHEAGA (@osheaga) April 22, 2021

C’est donc du 29 au 31 juillet au parc Jean-Drapeau qu’Osheaga reviendra pour sa 15e édition. On ne connaît pas encore la programmation, dont les Foo Fighters devaient faire partie en 2020 et 2021.

Le festival de musique électronique îLESONIQ est attendu les 5 et 6 août 2022. La première de Lasso, entièrement dédié au country, est quant à elle attendue les 12 et 13 août de l’année prochaine.

Les billets vendus pour les éditions 2020 et 2021 d’Osheaga, d’îLESONIQ et de Lasso seront valides en 2022. Des remboursements sont également possibles.