Mixmania a 20 ans et aura son documentaire!

Avis aux fans des groupes Aucun Regret et Défense Urbaine de Mixmania: deux décennies après la première cuvée, un documentaire sur le phénomène télévisuel de 2002 débarque bientôt sur Crave. Ça ne vous donne pas envie de Toucher le ciel, ça?

Quelles ont été les répercussions de la folie Mixmania, l’une des premières téléréalités du Québec, et quel héritage ce phénomène ayant rivé des centaines de milliers de jeunes à leur télé a-t-il laissé? Ce sont les questions auxquelles répondra Bianca Gervais, réalisatrice de ce premier documentaire d’une heure.

Si les plus vieux et vieilles – autrefois des ados, aujourd’hui de jeunes adultes – pourront revivre l’ampleur de ce phénomène québécois, les plus jeunes qui ont connu Mixmania avec les plus trois récentes éditions pourront de leur côté découvrir son origine à travers les archives de 2002.

Grâce à des entrevues exclusives, les téléspectateur.trice.s apprendront également ce que les jeunes artistes sont devenus aujourd’hui.

Produit par Zone3 en collaboration avec Bell Média, le documentaire MIXMANIA: 20 ANS PLUS TARD sera disponible en juin sur Crave.