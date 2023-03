Le rock à l’honneur au FEQ

La programmation du Festival d’été de Québec (FEQ) plaira aux amateurs de rock, notamment grâce à la présence de Green Day, des Foo Fighters, d’Imagine Dragons, de Billy Talent et de Weezer. L’événement conserve toutefois son habituelle diversité en proposant aussi des soirées avec Pitbull (pop), Zach Bryan (country), Lana Del Rey (Indie rock), les Trois Accords (carte blanche), Robert Charlebois et les Cowboys Fringuants. La soirée hip-hop et l’ÉlectroFEQ seront aussi de retour les 11 et 12 juillet respectivement.

Ces noms seront tous des têtes d’affiches sur les Plaines d’Abraham alors que Coeur de Pirate, Roxane Bruneau, Jessie Reyez, Cypress Hill, Ann Wilson, Christine and the Queens, Lamb of God, Vance Joy, The Smile, Streelight Manifesto et Patrice Michaud se produiront sur la première scène du Parc de la Francophonie. Sur la seconde scène, les festivaliers retrouveront notamment Milk & Bone, Bobby Bazini, Stephen Sanchez, Souldia, Les Louanges, Protest the Hero, Feist, Alvvays, Québec Redneck Bluegrass Project et Jonathan Roy.

Avant même le dévoilement de la programmation, le FEQ avait indiqué que le laissez-passer serait obligatoire pour tous, incluant les enfants, lors des soirées du 16 juillet sur les Plaines d’Abraham et des 9 et 12 juillet au parc de la Francophonie. Les poussettes seront également interdites lors de ces soirées.

Mardi, le Festival d’été avait dévoilé sur ses réseaux sociaux une vidéo où de futurs festivaliers apprenaient la programmation de l’édition 2023 avant tout le monde. Outre des exclamations, il était difficile de déceler quelque indice que ce soit sur les noms d’artistes qui ont été annoncés mercredi midi.

Notons par ailleurs que la vente du laissez-passer régulier, argent et or s’est amorcée en même temps que le dévoilement de la programmation, soit à midi. Il faudra toutefois attendre au 12 avril pour les sections Zone Signature Bell et Le Jardin.

