Une exposition pour voir Hochelaga avec les yeux du cœur 

Quelle belle et touchante exposition que Hochelaga – Montréal en mutation, présentée au Musée McCord Stewart à compter de vendredi!

La photographe et réalisatrice Joannie Lafrenière propose une déambulation à travers son quartier d’adoption, Hochelaga, où elle demeure depuis plus de 18 ans. Le parcours est parsemé de ses photos et de ses vidéos, mais aussi de textes du poète Benoît Bordeleau. Le tout est présenté sous une scénographie fort originale de Pierre Étienne Locas.

L’artiste Joannie Lafrenière. Crédit photo : Roger Aziz

Au fil de la visite, on fait plusieurs rencontres intimes de personnes du quartier avec lesquelles l’artiste a tissé de véritables liens au fil des années.

Il y a Renaud, le réparateur vélo; Michel, le barbier; Diane, l’ancienne serveuse; Pierre-André, le fleuriste; Claude, l’ancien militaire et Madame Grandchamp, une femme contactée durant la pandémie à travers un programme pour briser l’isolement des personnes âgées.

Tous ces gens représentent le quartier à leur façon et tous ont des histoires à raconter. À travers sa lentille, Joannie Lafrenière les met en lumière et leur donne une voix.

Tout au long de l’exposition, on ressent l’affection profonde que l’artiste porte au quartier. Joannie Lafrenière y pose un regard empreint d’humanité et de tendresse, dépeignant sa lumière et ses zones d’ombre. Une démarche sans trace de misérabilisme, faite avec le cœur pour toucher le cœur.

Hochelaga – Montréal en mutation, au Musée McCord Stewart du 31 mars au 10 septembre.