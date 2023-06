Tai à la conquête du monde

Jeune humoriste autodidacte de Montréal-Nord, Taïlaire Laguerre, mieux connu sous le surnom Tai, s’apprête à monter sur la scène du Monument-National. Dans le cadre du festival Juste pour rire, il va donner trois spectacles qui affichent presque complet. Un exploit qui ne fait pas froid aux yeux à celui qui revient de France, où 8000 personnes ont pu le voir au prestigieux Casino de Paris.

L’humoriste de 21 ans a profité de son passage dans l’Hexagone pour tourner des vidéos avec des créateur.trice.s de contenu de là-bas. Instagram l’a même invité au Festival de Cannes, où il a procédé à l’emblématique montée des marches. Quelques mois plus tôt, il était dans les Antilles pour faire des spectacles devant des milliers de personnes.

« J’ai de la chance d’avoir de fortes communautés de gens qui me suivent dans tous ces endroits, se réjouit la sensation du web en entrevue avec Métro. C’est la beauté des réseaux sociaux! »

Mais le succès de Tai n’est pas seulement dû à la chance. « Les gens voient juste une vidéo d’une minute, mais elle a requis trois heures de tournage et une semaine de réflexion. C’est un travail qui exige discipline et rigueur. »

« Je peux sortir trois vidéos dans une semaine. Je ne donne pas de pause à ma communauté. Je suis partout : Snapchat, Instagram, TikTok, YouTube, pour que ma tête soit omniprésente dans les téléphones de tout le monde », ajoute-t-il.

Tai. Photo: Marie-Michèle Bouchard

Un personnage qui parle à tout le monde

Avec le personnage de Jean-Robert, vedette de son spectacle Madame Rekilé! et de ses nombreuses vidéos sur les réseaux sociaux, le créateur de contenu estime avoir trouvé une perle qui réussit à rejoindre une foule de monde.

« On me dit “c’est mon père!”, “c’est mon grand-père!” Ça parle à tout le monde, pas juste une communauté. Ça parle aux Latinos, aux Arabes, aux Africains, aux Haïtiens. Les gens regardent ça en famille. »

Tai s’est inspiré de sa grand-mère pour ce personnage. « Elle est vraiment drôle. Beaucoup d’expressions de Jean-Robert viennent d’elle. »

Après le succès viral d’Occupation Hood, concept de téléréalité de dating en direct sur Instagram qui l’a fait connaître durant la pandémie, Tai avait besoin d’une nouvelle idée pour continuer d’avancer et ne pas stagner. Les premières vidéos qu’il a sorties avec le personnage de Jean-Robert ont cumulé plus d’un million de vues en quelques heures à peine. C’est là que l’humoriste a su qu’il tenait son nouveau concept.

Des réseaux à la scène

Incarner Jean-Robert sur scène est en quelque sorte la consécration du personnage. « Sur les réseaux sociaux, je vois des emojis, mais est-ce que les gens rigolent pour vrai? Sur scène, je le vois que ça fonctionne vraiment. »

À quoi ressemble le spectacle Madame Rekilé!? Pendant plus d’une heure, c’est Jean-Robert qui « raconte son histoire, livre sa vie, son parcours, sa perception des choses, ses anecdotes ».

Il y a un peu d’improvisation, puisque Tai aime interagir avec l’assistance, voire faire monter des gens sur scène. Mais le spectacle est surtout fait d’un texte rempli de blagues que l’humoriste a écrites et testées dans des bars, notamment au Terminal, sur Le Plateau-Mont-Royal.

« Ce n’est pas mon public dans les soirées open-mic. Les gens ne connaissent pas le personnage. Ça m’aide beaucoup. Ça me permet de savoir si je suis vraiment drôle ou si c’est juste ma communauté sur les réseaux sociaux qui me trouve drôle. Au Terminal, je vois que je suis capable de faire rigoler un autre public qui ne me suit pas sur TikTok ou Instagram », explique l’humoriste.

Tai. Photo: Marie-Michèle Bouchard

La suite

Pour l’instant, le personnage de Jean-Robert fonctionne vraiment bien pour Tai, qui compte plus de 1,6 million d’abonné.e.s sur TikTok et 574 000 sur Instagram. Il a donc l’intention de continuer de l’interpréter un moment, même s’il sait qu’il devra éventuellement se lancer dans une nouvelle aventure.

Ce qui est sûr, c’est que malgré l’appel de la scène, il souhaite toujours continuer à faire de la création de contenu sur les réseaux sociaux. Et ce, bien que Tai aspire à devenir un grand humoriste international qui fait des tournées partout dans la francophonie et qui joue dans des films.

« Je pense qu’on est sur la bonne voie. J’ai 21 ans. Ça avance vraiment vite, pour mon âge. »

Et si, au passage, il peut inspirer d’autres jeunes, de Montréal-Nord ou d’ailleurs, à rêver grand et accomplir leurs rêves, il en serait plus qu’heureux.

Tai présentera son spectacle Madame Rekilé! au Monument-National les 21, 22 et 23 juillet dans le cadre du festival Juste pour rire.