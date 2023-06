«PlazaPalooza»: Sarahmé et Emma Beko au festival de musique de la Plaza Saint-Hubert

Le festival de musique Atmosph’air renaît sous le nom PlazaPalooza. L’événement animera la Plaza Saint-Hubert du 6 au 9 juillet avec une programmation comprenant des DJ et des artistes locaux, dont Sarahmée, Emma Beko et Occupy the Hood et Vanille.

Parmi les autres participants de PlazaPalooza 2023 se trouvent les DJ: KidCrayola, Teykirisi, Tupi Collective, Voyage Funkastique , Zamalfunk Records et Mr.Touré; ainsi que les artistes Bumaranga, Grand Public, Léonie Gray et Vanille.

De Bellechasse à Jean-Talon, la rue St-Hubert sera piétonne pour accueillir des dizaines de milliers de personnes durant ces quatre jours de festivités. Deux scènes seront installées sur la promenade: une située au Bain Saint-Denis et une autre proche du Nestor.

C’est à l’occasion de sa première édition depuis la pandémie que le festival se refait une beauté. Sa nouvelle identité reflète la revitalisation commerciale comme culturelle de l’artère historique, affirme le directeur général de la SDC Plaza Saint-Hubert, Mike Parente. «Pour l’occasion, plus de 400 propriétaires de commerces ouvriront leurs portes afin de réinvestir l’espace urbain lors d’une vente trottoir aussi diversifiée qu’avantageuse», précise-t-il.

L’événement organisé par la SDC Plaza Saint-Hubert, en partenariat avec l’arrondissement de Rosemont – La Petite-Patrie, est ouvert à tous et «vise à revitaliser les quartiers environnants de la Plaza St-Hubert en contribuant à leur vitalité culturelle», peut-on lire dans un communiqué. En effet, les périodes de construction et de renouvellement de la rue emblématique, combinées aux effets encore ressentis de la pandémie, ont eu un impact considérable sur son écosystème commercial, social et culturel.