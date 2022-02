On court voir la rétrospective David Cronenberg à la Cinémathèque 

Adeptes du cinéaste canadien David Cronenberg, il est encore temps de voir en rattrapage des films de sa filmographie, présentés en 35 mm, à la Cinémathèque québécoise puisque l’établissement propose durant tout le mois de février une rétrospective de son œuvre.

Pour les non-initiés, c’est une occasion en or de découvrir le travail d’un de nos plus grands cinéastes nationaux.

Cet initiateur du genre body horror aura marqué le cinéma canadien et même international au cours de carrière en abordant des thèmes inspirés de la transformation du corps, des technologies et du lien entre la psychologie et le physique, toujours de manière originale et innovante.

À la Cinémathèque québécoise jusqu’au 26 février.