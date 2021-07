Centraide doit renoncer à précariser les organismes communautaires

Nous saisissons la main tendue du nouveau PDG de Centraide du Grand Montréal, Monsieur Claude Pinard, dans la lettre ouverte intitulée Vers une définition commune de la pauvreté, et nous l’invitons à mettre fin dès maintenant à la nouvelle stratégie de financement de son organisation.

Depuis très longtemps, Centraide finance de façon récurrente des groupes communautaires qui soutiennent les personnes vulnérabilisées, tout en luttant contre la pauvreté. Malheureusement, Centraide est en démarche pour mettre fin à ce financement stable pour le remplacer par du financement à court terme. Privilégier des actions intensives, limitées dans le temps et sur des microterritoires : telle est la nouvelle conception de Centraide de la lutte à la pauvreté.

Cette lutte passe pourtant par des actions structurantes qui se déploient dans le long terme. Elle passe également par des changements systémiques, par l’amélioration des politiques sociales et de meilleurs programmes sociaux. Les groupes communautaires, avec les personnes directement concernées, militent pour ces changements. Ils ont besoin du précieux soutien de Centraide afin de transformer durablement la société. Et ces changements ne surviennent pas en deux ou trois ans.

Sous couvert d’efficacité et d’adaptabilité, on place les groupes dans une posture d’insécurité et de compétition afin d’avoir accès au prochain financement. Cette approche suppose que les groupes seront plus performants, qu’ils innoveront afin de se démarquer, qu’ils sortiront du « confort » dans lesquels la récurrence du financement les a inévitablement entraînés. Les groupes seront-ils vraiment plus efficaces s’ils ont peur pour leur avenir? Mais comment avoir l’espace mental disponible à la relation d’aide, comment stimuler l’implication citoyenne lorsqu’on craint pour sa propre survie? Le mouvement qui résulte du déséquilibre ainsi créé est plus souvent aléatoire que stratégique.

Pour avoir accès au prochain financement, les groupes diront à Centraide ce qu’il souhaite entendre. Comment, dans ce contexte, être réellement à l’écoute des groupes?

Centraide est un acteur social inestimable à la croisée des chemins. Il serait dommage qu’il perde ce qui le distingue si bien des autres fondations et fait de lui le favori des groupes communautaires : la stabilité, l’engagement et la confiance.

Nous sommes enthousiastes à l’idée d’avoir cette discussion avec le nouveau PDG de Centraide.

Par Marie-Andrée Painchaud-Mathieu

L’auteure est coordonnatrice du Regroupement intersectoriel des organismes communautaires de Montréal, qui représente 350 groupes communautaires.