Préservation de l’hôpital de Lachine

Élus et élues municipaux et provinciaux de l'ouest de l'île

LETTRE OUVERTE – L’ensemble des maires et des députés de l’Assemblée nationale, notamment de l’Ouest de l’île, s’unissent afin que l’urgence et les soins intensifs de l’hôpital de Lachine soient maintenus car ils offrent un service primordial à plus de 300 000 résidents de l’ouest de Montréal.

Alors que l’ouest de l’île de Montréal est déjà un des secteurs les moins biens desservis du Québec et que l’urgence du seul autre hôpital du secteur, l’hôpital Lakeshore, opère présentement à 174% de sa capacité, la fermeture de l’urgence à Lachine aggraverait une situation déjà critique en retirant 14 civières de plus. D’ailleurs, l’urgence de l’hôpital de Lachine est fréquentée par près de 19 000 personnes par année.

Fermer l’urgence déplacerait ces gens vers d’autres hôpitaux qui sont déjà surchargés. Depuis plusieurs années, l’ensemble des intervenants en santé s’entendent sur le besoin d’ajouter des lits dans la région de Montréal. C’est pourquoi depuis sept ans, la communauté de Lachine et de Dorval, les professionnels soignants et les gestionnaires du CUSM travaillent ensemble pour améliorer les services à l’hôpital de Lachine.



Ce travail a résulté dans le projet de modernisation de 225 M$ annoncé récemment et dont les travaux ont déjà débuté. De nombreux intervenants collaborent pour offrir et améliorer nos services de santé: les professionnels soignants, les gestionnaires, mais aussi les chercheurs, les donateurs et les bénévoles de la communauté. Cette organisation est complexe et fragile, mais nous croyons que la communauté locale et l’équipe du CUSM sont bien placées pour répondre aux défis actuels, en complémentarité avec les services offerts dans les autres établissements de la région et avec le travail de recherche et d’enseignement de l’université McGill.



Madame Opatrny, Monsieur Dubé, nous portons la voix de nos citoyens, mais aussi celles des experts qui vous ont partagé leurs préoccupations dans les dernières semaines, dont le Département régional de médecine générale de Montréal (DRMG) et l’Association des médecins omnipraticiens de Montréal (AMOM).



Beaucoup de chemin a été parcouru dans la modernisation de l’hôpital de Lachine. Nous vous demandons de ne pas renverser tout le travail qui a été accompli jusqu’ici, de maintenir les services essentiels de l’hôpital de Lachine et poursuivre sa modernisation en cours.

Madame Opatrny, Monsieur le ministre Dubé, nous comptons sur vous.

Cette lettre ouverte est co-signée par:

Mme Maja Vodanovic, mairesse de Lachine;

M. Enrico Ciccone, député de Marquette;

M. Marc Doret, maire de la cité de Dorval;

M. Michel Gibson, maire de Kirkland;

M. Georges Bourelle, maire de Beaconsfield;

Mme Heidi Ektvedt, mairesse de Baie d’Urfé;

Mme Paola Hawa, mairesse de Sainte-Anne de Bellevue;

M. Dimitrios Jim Beis, maire de Pierrefonds-Roxboro;

M. Stéphane Côté, maire de l’Ile-Bizard-Ste-Geneviève;

M. Benny Masella, maire de Montréal-Ouest;

M. Alex Bottausci, maire de Dollard-des-Ormeaux;

M. Mitchell Brownstein, maire de Côte-Saint-Luc;

M. Tim Thomas, maire de Pointe-Claire;

Mme Julie Brisebois, mairesse de Senneville;

M. Gregory Kelley, député de Jacques-Cartier;

M. Monsef Derraji, député de Nelligan;

Mme Brigitte Garceau, députée de Robert Baldwin;

Mme Marwah Rizqy, députée de Saint-Laurent.