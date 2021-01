La quintessence du prêt-à-manger

Nouvelle bières québécoises Le castor et Riverbend ! : La West coast lager avec ses tons de malt Pilsner et de levure de type lager, se combine parfaitement soit en combo ou trio avec notre sandwich italien ! Cette bière forte satisfera amplement votre soif ! La blanche à la clémentine est une bière pouvant être caractérisée comme » Du soleil plein la bouche » selon Riverbend ! Elle s’accompagne parfaitement soit en combo ou trio avec notre sandwich banh mi ou falafel. De plus, si vous avez un goût plus frais, elle se combine bien avec notre salade mexicaine, le tout vous fera voyager dans le Sud ! De plus, la canette est consignable auprès de consigne Québec !! La double IPA est une bière composé d’houblons de 5 nations . Cette bière forte en grains anglais avec l’arôme de fruits rouges et de citron, se combine parfaitement en combo ou trio avec la salade mexicaine et banh mi! De plus, la canette est consignable auprès de consigne Québec !!