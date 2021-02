Pourquoi travailler en région plutôt qu’en ville? 

Au-delà des villes de Montréal et de Québec, les régions sont souvent méconnues, surtout pour les personnes nées à l’extérieur du pays. On y trouve autant de villes animées que de sympathiques villages et de magnifiques territoires de campagne. Chacune d’entre elles possède ses particularités et ses domaines d’expertise, il y en a donc pour tous les goûts. La plupart du temps, ce n’est que le trop peu de connaissance de ces villes et villages qui crée les stéréotypes négatifs entourant les régions.

Elles méritent pourtant d’être découvertes, car les opportunités professionnelles abondantes, le train de vie plus relaxant, l’accessibilité des activités de plein air et les communautés tissées serrées sauront vous charmer dès les premiers abords. Bien souvent, il n’y a pas à se déplacer loin pour les découvrir. Des villes comme Saint-Hyacinthe ou Saint-Jérôme sont tout près de la métropole, sans en avoir les inconvénients!

Si vous êtes une personne immigrante prête à faire le grand saut, l’organisme Emplois en régions vous aide à saisir toutes ces opportunités.

De nombreux emplois à combler

Comme il y a une pénurie de main-d’œuvre à l’extérieur des grandes villes, trouver un emploi à la hauteur de ses aspirations en région est plus facile. Pour garder leurs employés, il n’est pas rare de voir les entreprises offrir de meilleurs avantages, des salaires compétitifs et des possibilités de postes permanents. Certaines professions en région possèdent l’avantage d’une plus grande sécurité, avec moins d’emplois sur appel ou sous contrat que ce que l’on voit dans les métropoles.

En région, les secteurs manufacturiers, du tourisme, du transport et de la santé recrutent beaucoup. D’une autre part, si vous avez la fibre entrepreneuriale, l’horticulture, l’agriculture, les médias et l’industrie des énergies propres sont des domaines de choix pour bâtir une entreprise.

De plus, les gens qui déménagent à l’extérieur de la ville bénéficient d’un crédit d’impôt, c’est-à-dire un incitatif monétaire fourni par le gouvernement du Québec. Grâce à des organismes comme Emplois en régions , les personnes immigrantes peuvent bénéficier d’un accompagnement gratuit pour vivre et travailler en région avec leur famille.

Un style de vie apaisant

Déménager en région, c’est adopter un nouveau mode de vie plus lent. Dans les grandes villes, beaucoup de gens souffrent d’anxiété, de la pression de performer et de devoir être productif tout le temps.

En région le calme règne davantage ; le trafic est moins dense, les rues sont moins peuplées et les bruits avoisinants sont moins accaparants. Le temps pour se rendre au travail est moindre, ainsi vous aurez plus d’opportunités pour vous relaxer et pour vous adonner à vos loisirs préférés, ce que le rythme impétueux des milieux urbains ne permet pas toujours.

De plus, oubliez les idées préconçues, de nombreux services sont accessibles en région. Sauf exception, vous retrouverez les mêmes soins de santé que dans la métropole, plusieurs garderies, écoles et moyens de transport. Sans compter de belles rencontres auprès de communautés chaleureuses et contentes que vous les ayez choisies.

Des activités de plein air

Les régions sont entourées de plus de nature et un environnement sain s’en ressent. On peut respirer l’air frais, observer les étoiles (enfin!) visibles ou marcher dans les bois. Les amoureux de plein air y trouveront certainement leur compte, car les activités sportives ne manquent pas, et ce, toutes saisons confondues. Le vélo, le bateau, la plongée, le ski et la raquette sont des bonnes options, pour n’en nommer que quelques-unes.

La culture en région demeure aussi très vibrante. Il n’y a qu’à penser au Festival de musique émergente (FME) à Rouyn-Noranda, au Musée d’art de Joliette ou encore au Théâtre du Bic à Rimouski. De nombreux centres communautaires et culturels sont également répartis sur les territoires.

Pour plus d’informations ou pour bénéficier d’un accompagnement pour vous trouver un emploi en région, contactez Emplois en régions.

