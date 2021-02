Pour le bien-être de votre animal

La jeune chaîne québécoise, fondée en 2011 par son président, l’entrepreneur montréalais Antonio Antonucci, célèbre cette année son dixième anniversaire de création et continue sa formidable expansion. La belle histoire se poursuit et ce sont 32 boutiques qui ont vu le jour depuis 2011, dont 10 nouvelles en un an et l’ouverture d’une quinzaine d’autres est planifiée avant la fin de 2021. C’est donc avec fierté qu’il s’affiche comme étant le dirigeant du plus grand réseau d’animaleries spécialisées en produits naturels et holistiques au Québec.

L’entreprise Pattes et Griffes est témoin de l’engouement sur le terrain. Depuis le début de cette pandémie en mars 2020, certaines succursales ont connu une croissance des ventes allant jusqu’à 50 %!

Les meilleurs ingrédients

« L’alimentation est à la base de la santé de nos animaux. Le choix de marques qui contiennent de bons ingrédients nutritifs s’inscrit parmi nos priorités, souligne le directeur des opérations, Francis Draper. Nous proposons une nourriture haut de gamme, majoritairement sélectionnée auprès d’entreprises québécoises et canadiennes. Nos animaux sont aujourd’hui des membres de notre famille, leur bien-être est essentiel. Nous devons leur offrir de la nourriture contenant des ingrédients de qualité et abordable. »

Il souhaite que les propriétaires d’animaux de compagnie réalisent la différence entre acheter la nourriture pour leur animal chez une boutique spécialisée plutôt qu’à l’épicerie ou dans les grandes surfaces. La qualité des produits, le service-conseil et le programme de récompenses permettant d’accumuler des points et de recevoir des gratuités sont autant d’avantages distincts.

La bannière désire investir dans des projets qui lui tient à cœur. Elle est notamment le commanditaire principal des émissions Refuge Animal et Sauvetage Animal diffusées à TVA, ainsi que du Salon National des Animaux de Compagnie. Elle encourage également la Fondation Les Chiens Togo, qui vient en aide à des gens en difficulté. Pattes et Griffes place le bien-être des animaux au centre de sa mission.

Depuis 2019, il est d’ailleurs possible d’acheter une franchise Pattes et Griffes