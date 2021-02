Trois vins pour notre fondue au fromage

Cette semaine on se fait plaisir avec une recette de fondue au fromage des plus délicieuses et trois accords vins en harmonie avec ce plat hivernal si réconfortant. On vous propose ainsi deux blancs et un rosé, incluant un vin sans alcool pour les courageux qui font leurs 28 jours d’abstinence. Qu’elle que soit le vin que vous choisirez parmi ces trois vins secs; sachez que l’expérience gustative sera au rendez-vous !

LEITZ EINS-ZWEI-ZERO SANS ALCOOL

De couleur rose, avec des saveurs de fraise, de pêche, de melon d’eau et de framboise, on pourrait facilement s’imaginer boire cet été ce vin autour de la piscine. Toutefois, ce vin désalcoolisé peut aussi très bien se prêter à un accord avec une fondue au fromage, en raison de son côté rafraîchissant qui rincera la bouche après une bouchée des plus onctueuses. Son côté fruité, sa belle acidité et sa finale à peine sucrée, le prédispose à des fromages champêtres du type fromage de chèvre. Avec la recette de fondue de la semaine qui inclut aussi ce type de fromage, ce sera un vrai délice ! Joli accord avec les coquilles Saint-Jacques ou les crevettes cocktail aussi. Et juste 60 calories par verre !

CAVE SPRING RIESLING 2015

Un riesling sec qui nous vient d’un vignoble pionnier de la région péninsulaire du Niagara. En bouche, ce vin se démarque par des notes de poire, de pamplemousse, de gingembre et d’ananas, auxquelles s’ajoute des notes herbacées. Son aspect vivifiant en fait le compagnon idéal des fromages de chèvre, et pourquoi pas, des fondues au fromage ? On aime son côté exotique, son élégance et son caractère fringuant. Avec la fondue aux deux fromages de notre recette, on a ici, le meilleur des deux mondes. Le vin rafraîchit après une bouchée onctueuse et son côté fruité ira de pair avec les notes animales du fromage de chèvre. Un autre joli accord mets et vins composé de produits 100% canadiens !

ESTERHAZY KLIMT BURGENLAND 2019

Pour toutes vos fondues au fromage, on vous suggère ce vin blanc sec de la région du Burgenland en Autriche. « Le Baiser », nom du tableau reproduit sur l’étiquette, est une création du célèbre peintre autrichien Gustav Klimt. Le grüner vetliner, cépage local avec lequel est fait ce vin, est le compagnon idéal pour le fromage à fondue, mais encore plus pour la fondue au fromage de chèvre. Son côté frais et vivifiant tranchera de façon élégante avec l’onctuosité de notre fondue. Ce vin aromatique d’où s’exhibe de jolies notes de fruits exotiques (pamplemousse, ananas) et de pomme verte, s’accordera parfaitement à vos fondues festives au fromage, ou aussi avec votre pavé de morue ou encore, encompagnie d’un beau plat de fruits de mer.

Fondue aux deux fromages

Ingrédients 30 ml (2 c. à soupe) de beurre

15 ml (1 c. à soupe) d’huile d’olive

2 oignons blancs ciselés

1 petite miche de pain campagnarde

1 gousse d’ail épluchée

375 ml (1 1 /2 tasse) de vin blanc

400 g (3/4 livre) de fromage à raclette Fritz Kaiser (au lait de vache) râpé

250 g (1/2 livre) de fromage à raclette La Mascotte de Fritz Kaiser (au lait de chèvre) râpé

30 à 45 ml (2 à 3 c. à soupe) de farine blanche

2 ml (1/2 c. à thé) de muscade râpée

Sel et poivre au goût

60 ml (1/4 tasse) de cidre

1 paquet de charcuteries