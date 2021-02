The Nioh Collection arrive sur la console Playstation 5 pour les fans de Souls-like

La collection Nioh , incluant les jeux remasterisés Nioh Complete Edition et Nioh 2 arrivent sur la console PS5 et sur PC avec quelques améliorations en vue

Dans la foulée des jeux portés sur consoles nouvelle génération, l’équipe de Team Ninja (filiale de KOEI TECMO Holdings) ne fait pas exclusion puisque le développeur a décidé, le 5 février dernier, d’offrir aux fans de Souls-like la collection complète de Nioh sur la Playstation 5 et sur PC.

Dans cette nouvelle collection, The Nioh Collection, vous aurez donc accès aux très prisés jeux Nioh et Nioh 2 en édition remasterisée pour la console Playstation 5, offrant ainsi de meilleurs graphismes ainsi qu’un taux de rafraichissement de 120ips.

Sans vouloir faire le test complet des deux jeux, parus en février 2017 et en mars 2020, je vais néanmoins vous parler des différences qu’il y a entre les versions d’origine ainsi que l’édition remasterisée des jeux.

En premier lieu, il est important de considérer le fait que la collection comporte toutes les extensions disponibles des deux jeux, incluant The First Samurai, paru en décembre 2020. Vous aurez donc en main deux jeux qui comportent plus d’une quarantaine d’heures de campagne chacun ainsi que le contenu additionnel.

Ajoutez à cela le faire de pouvoir configurer vos jeux en tout temps pour avoir des modes graphiques 4K@60ips, ou même 4K@120ips si votre télé vous le permet, ainsi que la compatibilité écran large, le support HDR et de moniteurs jusqu’à 144Hz.

Par ailleurs, si nous prenons exemple sur le récent Nioh 2, il était visuellement très bien sur la console PS4 et la PS4 Pro. Cela dit, il arrivait néanmoins que le mode action avait de la difficulté à offrir un rendu fluide et le mode graphisme avait des problèmes de textures. Force est d’admettre que ces lacunes ont totalement disparues dans la version PS5! Certes il n’est pas aussi joli et poli que Demon’s Souls mais, je me dois de vous rassurer, la finition de l’édition remasterisée a été nettement améliorée, sans oublier les temps de chargement nettement plus rapides.

Intégration de la DualSense

Il fallait s’y en attendre, une édition remasterisée nouvelle génération va forcément faire l’intégration haptique avec la DualSense! Bien que l’intégration haptique du contrôleur DualSense ne soit pris en charge que marginalement, le rendu est impressionnant! Vous aurez droit à un retour haptique pour de nombreuses techniques de combat ainsi que l’utilisation des détentes adaptatives pour l’arc et les flèches.

Pour les détenteurs des versions PS4

Si vous aviez déjà en main les éditions PS4 de Nioh 2, sachez que vous pouvez d’ores et déjà passer à la version remasterisée du jeu sans frais. Bien entendu, si vous ne possédez pas les extensions, vous ne les aurez pas dans l’édition remasterisée gratuite! Malheureusement, ceci n’est pas offert aux détenteurs du premier titre de la franchise.

Vous pourrez cependant migrer vos sauvegardes PS4 vers les nouvelles versions PS5.

Vous pourrez continuer de jouer en ligne avec vos amis qui n’ont pas les versions remasterisées si vous le désirez puisque le jeu intergénérationnel est possible (seulement sur PS4 et PS5, les joueurs PC ne pourront jouer qu’entre eux).

Les quelques points faibles

Il y a tout de même quelques petits points négatifs à cet édition remasterisée des jeux Nioh et Nioh 2. En premier lieu, le moteur du jeu demeure le même donc a tout de même l’impression d’être dépassée par les années et ce, malgré les quelques améliorations. À un point tel que nous pouvons voir beaucoup d’aliasing lorsque l’on joue et que, par moment, les ombres et même les décors peuvent se mettre à apparaître en retard.

Merci à Playstation Canada pour la copie du jeu!