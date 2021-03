Pour la relâche, une recette qui plaira à toute la famille et des vins qui feront plaisir aux parents!

La relâche, c’est l’occasion de jouer dehors avec les enfants puis de revenir à la maison pour cuisiner une bonne bouffe réconfortante. L’idée recette de la semaine plaira à toute la famille et les suggestions vins feront plaisir aux parents!

Bachelder La Pureté Chardonnay Niagara Escarpment 2019

Ce vin a été créé par un Québécois expatrié dans la région de Niagara pour produire des vins ayant une parenté avec la Bourgogne! Quand on goûte à ce vin, on comprend pourquoi: il a bien quelques similitudes avec le chablis. Comment est-ce possible? Certaines appellations du Niagara ont des sols et des climats qui peuvent s’apparenter à la célèbre région vinicole française. Puis, il y a le travail et les choix éclairés du vigneron.

Provenant d’un unique terroir dûment sélectionné, les raisins ont été vinifiés judicieusement pour en préserver les saveurs. En n’ayant pas recours au bois, le producteur obtient un résultat qui met en valeur la pureté du terroir dans le verre. Idéal avec les fruits de mer.

Domaine La Montagnette Signargues Côtes du Rhône Villages

Du plaisir on en a avec ce vin gourmand. L’hiver on aime les rouges avec du corps et de la matière. C’est le cas avec cet assemblage grenache, syrah, carignan et mourvèdre. Les Caves d’Estézargues sont une coopérative dirigée par dix vignerons d’expérience qui ont à cœur la qualité des étiquettes dont ils s’occupent.

Leur ligne de conduite est très stricte: « Toutes les technologies dénaturant le vin sont proscrites. Les vinifications se font sans soufre et à basse température afin de profiter au mieux du fruit et du potentiel du terroir ». On obtient un vin avec une facture un peu artisanale, non-filtré mais ô combien satisfaisant! Idéal avec notre ragoût de bœuf aux épices de la semaine.

Cazes Hommage Cotes du Roussillon 2019

Ce vin est issu d’un domaine qui célèbre aujourd’hui ses vingt-ans de production en biodynamie. Celle-ci a été créée en hommage au Maréchal Joffre, héros de la Première Guerre Mondiale, dont les vignes ont été rachetées par la famille Cazes en 1927. C’est aussi un hommage « au savoir-faire de tous les vignerons du domaine qui travaillent la terre et la vigne dans le plus grand respect de la nature, pour en extraire le meilleur », peut-on lire sur le site du domaine.

En bouche, le vin est rond et séduit par ses notes aguichantes de fruits noirs, de garrigue et d’épices. On imagine aisément ce vin avec un repas réconfortant comme notre ragoût de bœuf de la semaine.

Mijoté de boeuf classique

Préparation: 30 minutes

Temps de cuisson: 2 heures

Portion: 6-8

Ingrédients

1 kg (2,2 lb) de cubes de boeuf à ragoût

30 ml (2 c. à soupe) d’huile végétale

2 oignons hachés

15 ml (1 c. à soupe) d’ail haché

2 branches de céleri coupées en dés

15 ml (1 c. à soupe) d’Assaisonnement Patates au bacon

2 tiges de thym

2 feuilles de laurier Garno

45 ml (3 c. à soupe) de farine

1,25 litre (5 tasses) de bouillon de boeuf

60 ml (¼ de tasse) de pâte de tomate

Sel et poivre au goût

6 carottes, en morceaux

6 pommes de terre, en quartiers

Préparation

Préchauffer le four à 190 °C (375 °F). Dans une cocotte, chauffer l’huile à feu moyen-vif. Saisir quelques cubes de viande à la fois, de 2 à 3 minutes. Réserver les cubes dans une assiette. Retirer l’excédent de gras de la casserole au besoin. À feu moyen, faire revenir les oignons environ 2 minutes. Remettre la viande dans la casserole. Ajouter l’ail, le céleri, l’assaisonnement pour pommes de terre et les fines herbes. Saupoudrer de farine et remuer. Verser le bouillon et la pâte de tomate. Assaisonner. Amener à faible ébullition en raclant les parois de la cocotte à l’aide d’une cuillère de bois afin de détacher les sucs de cuisson. Couvrir et cuire au four 1 heure. Ajouter les carottes et les pommes de terre et poursuivre la cuisson 1 heure, ou jusqu’à ce que la viande se défasse à la fourchette.

Bonne relâche!