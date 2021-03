Une approche clé en main branchée sur vos besoins

Cette jeune entreprise montréalaise a connu une croissance fulgurante. En moins d’un an d’existence, son chiffre d’affaires a franchi le seuil des 13 millions, et ce, en menant ses opérations entièrement à distance. Sécurité XGuard s’est rapidement distingué comme un joueur essentiel pour la prise en charge complète de tous vos projets de sécurité et de signalisation routière.

Les services liés au volet sécurité couvrent une multitude de secteurs d’activités. Parmi lesquels la santé, la construction, l’éducation, les villes et parcs, commerces de détail, entreprises de services, l’événementiel, l’immobilier, le milieu pharmaceutique et les paliers gouvernementaux.

Fondée en plein contexte de pandémie, Sécurité XGuard met à profit son savoir-faire en technologie et en ingénierie pour renouveler les pratiques. «Misez sur vos forces. La nôtre, c’est la sécurité. Notre approche personnalisée répond à vos besoins sur le terrain, sans compromis» , résume le slogan de la compagnie.

Innover

« À la base, on a un parcours en technologies et c’est un aspect qu’on a amené au cœur de l’entreprise. Ce qui permet d’automatiser beaucoup de processus entourant les opérations administratives et la gestion des agents de sécurité, explique le président de Sécurité XGuard, Alexandre G. Fortin. La technologie vient augmenter les capacités d’un agent de sécurité, ce qui signifie que tous nos agents sont tous plus organisés et productifs. »

En outre, les équipes professionnelles et qualifiées se démarquent de la compétition par la préparation dont elles bénéficient en amont des projets. Aucun casse-tête ni logistique, tout est géré de A à Z dans les moindres détails. Les agents de sécurité peuvent être en poste le jour même si nécessaire.

«Nos agents sont formés pour le projet du client. Plutôt que de simplement lui fournir des ressources humaines avec lesquelles il doit se débrouiller, nous offrons un service complet clé en main. Nous travaillons avec le client pour monter un protocole de sécurité en fonction de ses besoins, puis nos agents reçoivent une formation spécifique à ce mandat. Quand ils entrent en fonction, ils savent exactement quoi faire », souligne M. G. Fortin.

La division de la signalisation routière est également venue s’ajouter l’été dernier. De l’équipement, au service de signalisation, en passant par la gestion de projets, les experts de Sécurité XGuard s’occupent de tout.

Sécurité XGuard poursuit sur sa lancée. Au début du mois de mars, elle a donné le coup d’envoi à sa nouvelle succursale de services de sécurité à Toronto. À l’instar du Québec, l’approche client distincte de l’entreprise y sera mise de l’avant.

Pour obtenir davantage d’informations: xguard.ca, 1 (833) 922-2207, info@xguard.ca.

Inspirations est un contenu publicitaire produits par ou pour des annonceurs.