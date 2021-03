Salon virtuel de l’emploi et de la formation continue

Branché sur les opportunités

Dans la foulée du succès rencontré par la première édition 100 % virtuelle présentée en octobre dernier, le Salon de l’emploi et de la formation continue revient du 7 au 16 avril sous ce format réinventé. Plus d’une centaine d’exposants, cinq pavillons thématiques et au-delà de 4 000 postes à pourvoir lors du plus grand événement interactif dédié à l’emploi.

Ceux qui ont participé au salon dans le passé ne seront pas dépaysés par la visite virtuelle. Découvrir les offres affichées, discuter avec les employeurs potentiels et postuler en direct; la plateforme novatrice a été pensée dans les moindres détails pour profiter pleinement de l’expérience en temps réel.

«On circule à travers les kiosques, exactement comme dans un salon physique. Les visiteurs pourront consulter les exposants, avoir accès à tout le contenu, repérer les offres et envoyer leur curriculum vitae directement via la plateforme pour appliquer», explique le président fondateur de L’Événement Carrières, Éric Boutié.

Deux journées seront spécialement consacrées au clavardage. Les 7 et 8 avril, de 10h à 18h, les candidats auront la possibilité d’échanger avec les recruteurs, à la fois par écrit et par vidéo.

«Plus d’une quinzaine de conférences en direct seront aussi organisées par nos partenaires. La recherche d’emploi, préparer son CV ou se mobiliser sur les réseaux sociaux, différents sujets pratico-pratiques seront abordés, souligne M. Boutié. Les conférences pourront être visionnées en rediffusion à n’importe quel moment pendant le salon.»

Connecter

Organiser son parcours sera chose facile, puisque le salon virtuel se déploie en cinq pavillons thématiques: le pavillon Carrières générales regroupant une variété de secteurs d’activité, le pavillon Santé, le pavillon Régions, ainsi que les pavillons Formation aux adultes et Aide à l’emploi et immigration. Des organismes en employabilité offriront notamment des services et des outils destinés à simplifier les démarches des nouveaux arrivants.

«Des entreprises en provenance de diverses régions à travers la province seront présentes pour recruter. Plusieurs domaines ont d’importants besoins actuellement, dont en santé, en éducation, en ingénierie et en technologies de l’information. On observe également une forte demande du côté de la fonction publique du Québec et du Canada, remarque M. Boutié. Un peu comme une porte d’entrée, le salon permet de faire la connexion entre les recruteurs et les chercheurs d’emploi.»

Les candidats en réorientation et ceux qui souhaitent en apprendre davantage à propos des programmes de formation continue trouveront toutes les réponses pertinentes à leurs questions.

Inscrivez-vous au https://evenementcarrieresvirtuel.easyvirtualfair.com. Les informations nécessaires seront communiquées par courriel et un rappel sera envoyé dans les jours précédant l’événement.

Aperçu de la 1ère édition du salon virtuel de l’emploi et de la formation continue

Octobre 2020

Inspirations est un contenu publicitaire produits par ou pour des annonceurs.