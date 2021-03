Des vins aux accents printaniers

En ce début de printemps où les températures oscillent entre le point de congélation et la dizaine de degrés, on ne sait plus quoi manger. En attendant la saison du barbecue, voici des idées de vins printaniers qui conviennent aux plats cuisinés du moment !

Bodegas Valdemar Conde Valdemar Rioja 2019

Cette semaine, pour notre délicieuse recette de saumon poêlé et salade de clémentine au fenouil, on a trouvé un blanc qui se mariera parfaitement au côté acidulé de ce petit accompagnement tout en fraîcheur. De plus, les notes d’agrumes (zeste de pamplemousse et yuzu) et la finale un peu herbacée du vin, formeront une harmonie parfaite avec notre saumon de première qualité, fondant en bouche !

Un vin gourmand, qui n’a pas touché au bois, et qui révèle un bel équilibre entre le fruit mûr et la fraîcheur apportée par les cépages verdejo, viura et sauvignon de son assemblage.

Vous aimerez ces arômes intenses qui perdurent en bouche et vous prendrez plaisir à savourer cet accord des plus printaniers !

Vin blanc, 750 ml | Espagne, Vallée de l’Ebre | Code SAQ : 3385309 | Prix : 15,60 $

Château de Gourgazaud Minervois Cuvée Morgane

Un classique qui existe sur nos tablettes de SAQ depuis longtemps, mais qu’on redécouvre avec plaisir en cette saison où les braisés, viandes grillées ou rôties, font partie de notre quotidien alimentaire.

Ce vin issu de l’appellation Minervois, située dans les vastes collines adossées à la Montagne Noire au sud-est de la France, a gardé quelque chose de la nature sauvage d’où il provient. Parfumé du fruit des oliviers et du parfum de la garrigue, il livre aussi en bouche des notes généreuses de fruits rouges acidulés (groseille, canneberge, framboise, cassis), ainsi qu’un soupçon de cannelle.

Un bel assemblage de syrah et de mourvèdre à la texture veloutée qui plaira aux amateurs de vins réconfortants.

Vin rouge, 750 ml | France, Languedoc-Roussillon | Code SAQ : 22384 | Prix : 12,80 $

Le Bonheur Cinsault Swartland 2019

Le vin peut aussi amener du bonheur et celui-ci, en est un parfait exemple ! On connaissait le cabernet-sauvignon et le chardonnay de la même étiquette, découvrons maintenant ce vin de cinsault produit dans la région du Swartland. Ce cépage est très répandu en Languedoc et en Provence assemblé avec d’autres cépages régionaux.

En Afrique du Sud, il l’est souvent avec du pinot noir (pinotage). Mais ici, en monocépage, c’est dans sa plus pure expression qu’on le déguste. Comme il a été vinifié en partie dans des barriques de chêne, on a le meilleur des deux mondes: un vin fruité et une finale à peine boisée lui donnant du caractère.

Belles notes de cerise, de groseille, de sous-bois qui iront avec les viandes rôties.

Vin rouge, 750 ml | Afrique du Sud, Western Cape | Code SAQ: 13682127 | Prix : 18,60 $

Poisson poêlé et salade de clémentine au fenouil

4 personnes | Cuisson : 8 à 10 minutes | Par : Chef Kevin Ramasawmy (Bar George)

Ingrédients :

Poisson Ferro au choix : pavés de saumon, poisson blanc, ou thon avec la peau

4 clémentines, pelées et coupées en rondelles

1 bulbe de fenouil avec un peu de feuillage émincé

1 petite échalote française émincée

2 c. à soupe de jus de citron

2 c. à soupe câpres hachées

12 olives Kalamata ou noire

1/3 tasse d’huile d’olive

Sel et poivre

1c. à soupe de miel

2 c. à soupe de persil plat effeuillé

Préparation :

Dans un bol, mélanger les clémentines, le fenouil, l’échalote, les olives, les câpres, le persil, le miel, le jus de citron et 3 c. à soupe de l’huile. Saler et poivrer. Dans une grande poêle à feu moyen-élevé, dorer le poisson côté peau dans le reste de l’huile jusqu’à ce que la peau soit croustillante, puis le retourner et poursuivre de l’autre côté jusqu’à la cuisson désirée. Saler et poivrer. Servir sur la salade clémentine au fenouil.

Bon appétit !

