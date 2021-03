Tendances Habitation

5 astuces pour donner à votre chambre une ambiance printanière

Avec l’arrivée des beaux jours, il est normal que le paysage qui reprend vie vous inspire un changement de décor! Voici quelques idées simples et efficaces pour transformer votre chambre en créant une agréable ambiance printanière :

Les couleurs : les teintes pastel, qu’elles soient roses, bleues ou vertes apporteront une touche de douceur et de fraîcheur à la pièce. Des murs, une housse de couette ou des accessoires blancs feront entrer la lumière dans votre chambre. Les fleurs : qu’il s’agisse de fleurs séchées ou artificielles, d’imprimés ou de papier peint, les motifs fleuris évoquent la nature et la vie qui renaît. Misez sur les classiques comme les roses, les tulipes, les lilas et les fleurs de coton. Le bois : intemporel, le bois est une matière élégante qui s’agence à tous les décors. Pour agrémenter votre style printanier, optez pour un banc travaillé ou encore une tête de lit en rotin, en lattes ou en bois flotté selon la thématique souhaitée (marine, forestière, etc.). Les matériaux légers : des rideaux de voilages, des tapis berbères, des coussins en lin et du macramé sont des options des plus rafraîchissantes pour une déco minimaliste qui évoque l’insouciance du printemps. Psitt! Le style japonais est idéal pour cette ambiance! Le rangement : une pièce bien rangée et dont l’essentiel du superflu a été retiré respire davantage. Ce désencombrement enlève toute sensation de lourdeur, plus caractéristique de la saison hivernale.

Visitez les boutiques de décoration des environs pour inspirer votre nouveau décor printanier!

Tendance 2021 : le bois brûlé, ou yakisugi

Le shou sugi ban est une technique traditionnelle japonaise qui consiste à brûler des planches de bois — généralement de cèdre ou de mélèze — afin que celles-ci soient protégées contre tout ce qui pourrait les affecter (rayons UV, humidité, insectes, etc.).

Ainsi, le bois brûlé, qu’on appelle yakisugi, taille sa place dans le monde de la rénovation et de la décoration. Polyvalent, il peut être utilisé à l’intérieur (ex. : murs, planchers) comme à l’extérieur (ex. : clôtures, terrasses). On l’aime notamment pour son style unique et sa solidité. En effet, les planches de bois carbonisées sur un lit de braises, au chalumeau ou sous des brûleurs, par exemple, sont extrêmement dures. Selon l’Association des professionnels de la construction et de l’habitation du Québec (APCHQ), la durée de vie utile de ce matériau est estimée à 80 ans!

En outre, son entretien est minime : il est possible de lui appliquer une huile naturelle tous les 15 ans environ s’il est exposé aux intempéries. Fait inusité en terminant : le bois brûlé résiste merveilleusement bien… au feu!

Le yakisugi est considéré comme un matériau écologique, car son traitement et son entretien ne nécessitent pas l’utilisation de produits nocifs pour l’environnement.

Toiture : le bardeau d’asphalte… et bien plus!

Un des produits que les propriétaires d’habitations ne peuvent négliger, c’est le revêtement de la toiture. Le marché propose de plus en plus de nouveaux produits, dont le coût et la durabilité sont très variables.

Voici quelques matériaux qui s’offrent aux propriétaires :

Le bardeau d’asphalte : de loin le plus populaire en raison de sa résistance aux écarts de température. Selon le modèle choisi, la garantie varie de 20 à 40 ans.

: de loin le plus populaire en raison de sa résistance aux écarts de température. Selon le modèle choisi, la garantie varie de 20 à 40 ans. Le bardeau de bois : il est offert en deux types, en cèdre et en bois traité. À l’instar du bardeau d’asphalte, il existe en plusieurs qualités. Notez que ce type de revêtement demande un entretien régulier et nécessite l’application d’une couche protectrice.

: il est offert en deux types, en cèdre et en bois traité. À l’instar du bardeau d’asphalte, il existe en plusieurs qualités. Notez que ce type de revêtement demande un entretien régulier et nécessite l’application d’une couche protectrice. Les métaux : plusieurs revêtements sont offerts sur le marché, notamment les feuilles d’acier galvanisé ou de cuivre. Il faut savoir que le coût d’une telle toiture varie selon le profil de tôle choisi, le type de peinture utilisé et même la forme du toit. De l’avis des professionnels, bien que le métal soit plus cher à l’achat, il semble que sa durabilité en fasse un revêtement plus économique à long terme lorsqu’on le compare au bardeau d’asphalte.

: plusieurs revêtements sont offerts sur le marché, notamment les feuilles d’acier galvanisé ou de cuivre. Il faut savoir que le coût d’une telle toiture varie selon le profil de tôle choisi, le type de peinture utilisé et même la forme du toit. De l’avis des professionnels, bien que le métal soit plus cher à l’achat, il semble que sa durabilité en fasse un revêtement plus économique à long terme lorsqu’on le compare au bardeau d’asphalte. L’ardoise : c’est un matériau très résistant qui ne se décolore pas sous l’effet du soleil. D’aucuns prétendent que le toit d’ardoise peut durer une centaine d’années. Pas surprenant alors d’apprendre que ce revêtement est très coûteux et qu’il doit être posé par des spécialistes.

: c’est un matériau très résistant qui ne se décolore pas sous l’effet du soleil. D’aucuns prétendent que le toit d’ardoise peut durer une centaine d’années. Pas surprenant alors d’apprendre que ce revêtement est très coûteux et qu’il doit être posé par des spécialistes. La tuile de béton : puisque la tuile de terre cuite (très populaire dans les régions méditerranéennes) s’adapte mal au climat froid, les tuiles faites de béton représentent un meilleur choix pour les Nord-Américains. Ces dernières résistent aux écarts de température, à la pluie, au feu et à la grêle.

N’hésitez pas à demander conseil à des experts couvreurs.

Comment utiliser les couleurs Pantone de l’année 2021 dans votre maison?

Cette année, Pantone, une entreprise spécialisée dans les nuanciers de couleurs et les tendances chromatiques, a choisi non pas une cou­leur de l’année, mais deux! Vous souhaitez apporter un peu de force et d’espoir dans votre domicile grâce au gris souris Ultimate Gray et au jaune soleil Illuminating? Voici comment!

Dans la chambre

Optez pour une housse de couette ou des oreillers mariant les deux couleurs, avec ou sans motifs. Pour un changement plus important, peignez les murs en gris et accolez-y une table de chevet, une lampe ou un fauteuil de lecture jaune pimpant, par exemple.

Dans le salon

Insérez des touches de ces nuances tendance dans le décor en remplaçant les rideaux, les jetés, les coussins, le tapis, etc., ou encore en vous procurant un joli tableau. Pour créer de super­bes contrastes, pensez à un mur d’accent jaune ou gris contre lequel des éléments de l’autre couleur sont placés (pouf, étagère, table d’appoint). Psitt! Du papier peint amovible peut aussi apporter un effet « wow »!

Dans la cuisine

Misez sur les accessoires ou les petits appareils : plats de service, mitaines de four, serviettes, grille-pain, etc. Vous pouvez en outre choisir de changer les coussins de vos chaises ou encore votre nappe ou votre chemin de table.

Le gris Ultimate Gray et le jaune Illuminating s’agencent à tous les styles de décors. En 2021, faites entrer ces couleurs dans votre intérieur!

Amenez le printemps dans votre maison en une fin de semaine!

Les heures d’ensoleillement augmentent et la température extérieure se réchauffe graduellement : voilà enfin le printemps! Suivez ce programme pour faire entrer cette douce saison dans votre demeure en deux jours seulement!

Samedi

En avant-midi, concentrez-vous sur le ménage de votre propriété. Nettoyez les différentes pièces, rangez les grosses couvertures et les décorations hivernales et jetez ou recyclez ce que vous n’utiliserez plus.

Durant l’après-midi, sortez faire quelques courses. Rendez-vous à la pépinière ou chez le fleuriste pour vous procurer des plantes et des fleurs. Visitez également les boutiques de décoration pour dénicher d’adorables accessoires printaniers qui égayeront votre maison.

Dimanche

En avant-midi, rempotez vos nouvelles plantes dans de beaux contenants que vous aurez choisis la veille et amusez-vous à créer un certain nombre d’agencements. Profitez de ce moment pour couper les feuilles jaunies des plantes qui ornent déjà votre demeure.

En après-midi, c’est le temps de tout mettre en place! Trouvez des endroits appropriés pour poser vos végétaux et vos objets décoratifs tout neufs. Jouez avec les couleurs et les formes pour que chaque élément soit mis en valeur. Réorientez certains meubles au besoin et laissez entrer la lumière dans toutes les pièces.

Et voilà! En un rien de temps, votre maison respire le printemps!

Pourquoi confier son aménagement à un paysagiste?

La réponse à cette question est simple. On confie son aménagement à un paysagiste parce que ce dernier sait de quelle manière évoluera le projet au fil des ans. Il prendra en considération chacune des espèces choisies et sélectionnera leur emplacement en fonction de leur grandeur et de leur aspect à maturité.

Le paysagiste saura aussi quelles plantes doivent être positionnées à l’ombre, à la mi-ombre ou au soleil. En effet, malgré les guides de botanique ou les conseils offerts par les spécialistes en pépinière ou dans les serres, il n’est pas toujours aisé pour un amateur de savoir comment positionner les végétaux pour éviter que, en grandissant, une plante fasse de l’ombre à une plante qui aime bien le soleil.

Avant même de commencer les travaux, le paysagiste fera la conception d’un plan dont vous pourrez discuter. Le plan identifie les zones de lumière et d’ombre, les points d’eau et les éléments actuels. Il tient aussi compte du type de sol et du drainage, des règlements en vigueur, de l’emplacement des conduites d’eau et de gaz, des fils et des câblages.

Avec son expérience en horticulture, le paysagiste pourra suggérer des spécimens à intégrer dans le plan qui correspondent aux besoins prédéterminés et aux spécificités du terrain.

En résumé, confier son aménagement à un spécialiste permet de s’assurer que le travail qui sera effectué apportera une grande satisfaction au fil du temps. Il ne restera ensuite qu’à apprécier les charmes de la nature.

Fleurir votre maison dans les règles de l’art : 4 éléments à retenir

Avec le retour du printemps, il se peut que vous ayez envie d’ajouter quelques végétaux colorés au décor de votre maison. Voici donc quatre facteurs déterminants pour fleurir votre domicile comme il se doit!

Pensez à votre décoration : les fleurs contribuent à l’ambiance d’une pièce. Réfléchissez au résultat d’ensemble que vous souhaitez créer et jouez avec les couleurs et les styles. Tenez compte de la taille : les dimensions de vos fleurs ont un impact sur l’harmonie de votre dé Déterminez si un seul gros bouquet devrait être la vedette ou si plusieurs petits seraient plus agréables pour sublimer l’environnement. Créez des effets : selon votre espace, vous pourriez suspendre vos plantes fleuries, les accrocher au mur à l’aide d’une structure adaptée ou les positionner en pleine lumière naturelle pour faire ressortir leurs couleurs. Choisissez des fleurs adéquates : optez pour des plantes qui ne requièrent pas plus d’entretien que ce que vous pouvez accomplir et considérez leur manière de croître pour vous assurer de les admirer longtemps. Si vous préférez une option qui ne demande aucun soin, privilégiez les fleurs séchées!

Enfin, osez quelques fois changer vos plan­tes fleuries ou vos bouquets de pièce afin de renouveler votre décor en un instant!

Condos : testez vos connaissances!

Les règles qui régissent les copropriétés, vous connaissez? Mettez vos connaissances sur le sujet à l’épreuve grâce à ce petit jeu-questionnaire!

Vrai ou faux?

Les copropriétaires doivent obligatoirement contribuer à un fonds de prévoyance. La loi interdit aux copropriétaires de louer leur condo. Un syndicat peut obliger un copropriétaire à effectuer des travaux dans son logement. Souscrire une assurance individuelle est facultatif pour les copropriétaires. Pour être administrateur d’un syndicat de copropriétaires, il faut posséder soi-même un appartement en copropriété.

Réponses

Vrai. Le Code civil du Québec stipule que les syndicats de copropriétaires doivent créer un fonds de prévoyance et percevoir les cotisations des copropriétaires. Ce fonds peut servir à effectuer des réparations majeures ou à remplacer les parties communes de l’immeuble. Faux. Les copropriétaires peuvent louer leur logement, pourvu que cela respecte la déclaration de copropriété. Cette dernière peut encadrer la location des appartements, par exemple en interdisant les locations à court terme. Vrai. Le syndicat doit assurer l’entretien des parties communes, mais aussi la conservation de l’ensemble de l’immeuble. Ainsi, si l’un des copropriétaires met en danger le bâtiment en omettant d’effectuer les travaux nécessaires, le syndicat peut voir à ce que ceux-ci soient effectués. Faux. Bien que le syndicat souscrive lui-même une assurance pour la collectivité, les copropriétaires sont tenus d’assurer leurs biens et leur responsabilité civile. La teneur des assurances individuelles à souscrire est édictée dans la déclaration de copropriété. Faux. À moins que la déclaration de copropriété ne prévoie le contraire, il n’est pas nécessaire d’être copropriétaire pour devenir administrateur d’un syndicat.

7 idées pour aménager une petite cuisine

Vous avez étudié la question sous tous les angles et devez vous rendre à l’évidence : impossible d’agrandir votre cuisine exiguë! Or, des solutions sont à votre portée. À go, concevez votre espace de manière à en tirer le maximum grâce à ces sept idées futées!

Les objets suspendus : utilisez une barre-support et des crochets afin de suspendre le matériel de cuisine de façon accessible. Ustensiles, poêles, tasses, mitaines de four ou planches à découper peuvent y trouver leur place. Les tablettes : fixées au-dessus de la cuisinière ou du plan de travail, par exemple, les tablettes offrent une solution de rangement esthétique pour les épices, les pots de pâtes, les contenants à bonbons et les herbes fraîches. Les meubles encastrés ou intégrés : un électroménager encastré ou une poubelle intégrée au plan de travail augmentent la superficie de votre cuisine. Un tiroir-tablette, quant à lui, prolonge votre comptoir. Les appareils «2 en 1» : le four combiné, qui fait office de four et de micro-ondes, vous permet d’avoir un seul appareil pour cuire, griller et réchauffer vos plats. Le micro-ondes à hotte intégrée constitue aussi une option avantageuse. Les armoires hautes : profitez d’un rangement en hauteur pour le matériel moins employé et munissez-vous d’un marchepied pliant pour y accéder facilement. L’éclairage ciblé : installez des spots ou tout autre système d’éclairage dans les endroits pertinents pour une cuisine lumineuse et fonctionnelle. Pensez au plan de travail, à l’évier, à la surface de cuisson, etc. La plaque amovible : certaines plaques de cuisson escamotables sont aussi puissantes que les modèles encastrés, ce qui en fait une solution parfaite pour gagner en superficie de comptoir.

Le grand ménage du printemps, version simplifiée!

Avec le printemps qui pointe le bout de son nez et la température qui se réchauffe graduellement, c’est l’occasion idéale pour faire le grand ménage de votre propriété. Pour rendre cette tâche plus facile, voici quelques conseils forts utiles!

Procédez du plafond au sol : la poussière, c’est bien connu, finit toujours par retomber. En effectuant votre ménage de haut en bas, vous rattraperez nécessairement toutes les particules qui vous auront échappé une fois qu’elles seront sur le plancher.

Utilisez les bons outils : choisissez des équipements de qualité pour un maximum d’efficacité. Un aspirateur muni d’un filtre HEPA, par exemple, rejette moins de particules dans l’air après son passage. Un chiffon en microfibres peut laver de nombreuses surfaces et capturer la poussière, ce qui en fait un outil polyvalent. En outre, une éponge résistante peut faire disparaître les taches les plus tenaces avec un produit nettoyant adapté.

Maximisez l’usage de vos appareils : votre aspirateur est doté d’accessoires interchangeables? Servez-vous-en pour nettoyer les stores, les rideaux, les abat-jour en tissu, les fauteuils et tout autre endroit ou objet accessible pour votre appareil.

Vous avez une laveuse performante? Vérifiez les étiquettes de vos éléments décoratifs (tapis, rideaux, coussins) avant de déléguer le travail à la machine. Il n’y aura qu’à laisser sécher le tout ensuite!

Visitez un détaillant de produits et d’appareils ménagers de votre région pour bien vous équiper!

Bienvenue à la maison, printemps!

