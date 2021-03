Des vins pascaux et de l’agneau !

Nous voilà déjà rendus à Pâques! Et malgré les contraintes, nous ne devons pas bouder notre plaisir. On célèbre donc ce long week-end, comme il se doit, avec d’excellents vins d’occasion et une recette d’agneau, plat incontournable de cette fête chrétienne!

Astoria Fanò Asolo Prosecco 2017

D’entrée de jeu, qui dit fêtes, dit bulles! Et, avec l’arrivée du beau temps, cela nous donne encore plus le goût de célébrer!

Servez à l’apéro, cet élégant prosecco rafraîchissant et pimpant à souhait! Avec sa jolie bulle fine et son profil aromatique fruité et floral des plus séduisants, ce mousseux sec vous mettra d’emblée de bonne humeur!

En plus, la bouteille est si jolie que vous aimerez la garder pour y mettre des fleurs! Son design, qui rappelle des cristaux de diamants, est en fait une représentation de la carte des canaux de Venise. Un beau clin d’œil que le producteur a voulu faire à la célèbre ville de la région de Vénétie d’où provient ce vin.

Vin mousseux, 750 ml / Italie, Vénétie

Code SAQ : 13056370 / Prix : 18,95 $

Pasqua Ripasso Superiore 2018

Un autre vin de Vénétie. La région est aussi reconnue pour ses valpolicella, amarone et ripasso. Voici justement un ripasso tout indiqué, puisque Pasqua veut dire Pâques en français.

On utilise ici une technique particulière où on verse le vin qui a reposé en cuve inox, sur des raisins séchés d’amarone pour créer une deuxième fermentation. Cela donne au vin du caractère et du corps. On transfère ensuite ce vin dans des fûts de chêne (durant 8 mois) et on termine le vieillissement en bouteille. On obtient ainsi une cuvée aux notes intenses de griotte confite, de cassis et de pruneau, auxquelles s’ajoutent une touche de bois. Les tanins, eux, sont bien fondus.

Vin parfait pour notre braisé d’agneau de Pâques!

Vin rouge, 750 ml / Italie, Vénétie

Code SAQ : 602342 / Prix : 22,75 $

Tsantali Rapsani Reserve 2016

Un vin grec qui ira à merveille avec notre agneau de Pâques!

Produit à partir de trois cépages locaux, plantés sur les pentes du Mont Olympe, cette élégante cuvée plairait sûrement aux dieux de la mythologie! Le vin a séjourné 12 mois en barriques de chêne françaises, puis, une autre année en bouteille avant d’être commercialisé. Il en résulte une texture ronde avec des tanins digestes. La palette aromatique de ce vin nous plaît aussi. En le dégustant, on découvre à la fois des notes de chocolat noir, de cuir, de tabac, de pruneau, de poivre, de bois et de cannelle.

Généreux et gourmand, on appréciera son corps qui tiendra tête à des mets robustes, mais raffinés, comme des plats de braisés.

Vin rouge, 750 ml / Grèce, Thessalia

Code SAQ : 741579 / Prix : 19,30 $

Château du Grand Bern Bordeaux Supérieur

Un bordeaux d’appellation générique, qui offre un excellent rapport qualité-prix! En plus, il se mariera à merveille avec notre raffiné plat de jarrets d’agneau braisés.

Le «Grand Bern» est une île constituée par un bras de la Garonne où se trouve le vignoble de ce château. Ce dernier est une propriété des Vignobles Gonfrier, maison familiale possédant 19 châteaux, tous certifiés HVE (Haute Valeur Environnementale). En plus d’être soucieux de la planète, le producteur l’est aussi pour la qualité de ses vins.

On découvre ici une cuvée élégante, faite en majorité de merlot, qui se boit facilement et qui offre une belle fraîcheur. Des notes de cacao, de cerise et de cassis se dévoilent en bouche. Que du plaisir!

Vin rouge, 750 ml / France, Bordeaux

Code SAQ : 13576615 / Prix : 16,60 $

Jarrets d’agneau braisés

4 portions / Exécution : Facile / 20 minutes

Ingrédients

Sel et poivre au goût

4 jarrets d’agneau du Québec

30 ml (2 c. à soupe) de beurre

2 gousses d’ail

Quelques tiges de thym frais

1 oignon haché

2 carottes coupées en dés

2 branches de céleri coupées en dés

125 ml (½ tasse) de vin rouge

500 ml (2 tasses) de fond de veau ou de fond de gibier

30 ml (2 c. à soupe) de pâte de tomates

Préparation

Saler et poivrer les jarrets d’agneau. Dans une grande poêle, faire fondre le beurre à feu moyen. Cuire les jarrets d’agneau, les gousses d’ail et le thym de 4 à 5 minutes en arrosant la viande de beurre régulièrement, jusqu’à ce qu’elle soit dorée. Transférer les jarrets d’agneau et l’ail dans la mijoteuse. Dans la même poêle, cuire l’oignon, les carottes et le céleri de 2 à 3 minutes. Ajouter le vin rouge dans la poêle et laisser mijoter jusqu’à ce que liquide ait réduit de moitié. Ajouter le fond de veau et la pâte de tomates dans la poêle. Remuer. Verser la préparation au fond de veau sur les jarrets. Couvrir et cuire de 7 à 8 heures à faible intensité, jusqu’à ce que la chair se détache facilement de l’os. Retirer les jarrets de la mijoteuse et réserver au chaud. À l’aide d’une passoire fine, filtrer la sauce au-dessus d’une casserole. Porter la sauce à ébullition, puis laisser mijoter de 15 à 20 minutes à feu doux, jusqu’à ce que la sauce ait réduit de moitié. Servir les jarrets avec la sauce.

Conseil : Bien saisir les jarrets et l’arrosé régulièrement avec le beurre aromatisé avant de les placer dans la mijoteuse.

Encore plus de recettes délicieuses d’agneau du Québec ici.

Joyeuses Pâques et bon appétit!