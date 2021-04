Elle a dit oui arrive sur ELLE Fictions!

Première production originale de la chaîne ELLE Fictions, Elle a dit oui est un nouveau talk-show animé par Julie Ringuette mettant à l’honneur les mariages de personnalités québécoises.

Chaque semaine, l’animatrice reçoit sur son majestueux plateau des vedettes telles que Patricia Paquin, Mélissa Bédard et Martin Vachon pour que celles-ci se rappellent et lui racontent les moments les plus marquants de la journée où ils ont uni leur destinée à celle de leur partenaire. Au fil des épisodes, une vingtaine d’invités revivront leurs précieux souvenirs et se livreront avec sensibilité – et parfois dans l’humour! – par le biais de confidences et de discussions aussi authentiques qu’émouvantes, certains de leurs proches – Annie Villeneuve, Sébastien Benoît, Geneviève Borne et Pierre Hébert, pour ne nommer que ceux-ci – se joignant à la conversation pour donner leur version des faits.

Mélissa Bédard Patricia Paquin Guylaine Tanguay Martin Vachon Julie St-Pierre Patrick Langlois Claudie Mercier

« Quelle joie d’animer ce nouveau talk-show! Beaucoup d’émotions et de souvenirs que j’ai l’occasion de partager avec mes invités. Avec la saison des mariages sur pause, on se fait plaisir en replongeant dans ces événements inoubliables, le tout dans la légèreté et la complicité! », indique Julie Ringuette.

En avant la musique!

Elle a dit oui accorde une place importante à la musique canadienne, un artiste de chez nous ravivant à chaque épisode les souvenirs et les émotions des invités en offrant une prestation inspirée de leur mariage. De gros noms de la scène musicale tels que Bobby Bazini, Marc Dupré, et 2Frères livrent en toute simplicité des performances des plus conviviales.

Julie St-Pierre Claudie Mercier Patricia Paquin Guylaine Tanguay Martin Vachon Mélissa Bédard Patrick Langlois Valérie Roberts

Ne manquez pas le premier épisode de Elle a dit oui, diffusé le jeudi 8 avril sur ELLE Fictions. La pétillante Valérie Roberts y revient sur son mariage avec Martin Juneau et Claude Cobra, du groupe Bleu Jeans Bleu, offre une performance haute en couleur.

Elle a dit oui, jeudi 20 heures sur ELLE FICTIONS dès le 8 avril.

